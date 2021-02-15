Э. Исаков обсудил вопросы развития научно-исследовательской деятельности в ХМАО

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе поездки в регион сенатор провел ряд встреч и пообщался с жителями.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры провел в регионе рабочую встречу с заместителем председателя окружной Думы Натальей Западновой.

Обсуждались вопросы реализации в Югре национальных проектов «Образование», «Здравоохранение», «Демография», «Культура». Была затронута тема развития в регионе научно-исследовательской деятельности.

Сенатор напомнил, что в 2019 году на территории Ханты-Мансийского округа, Тюменской области и Ямало-Ненецкого округа создан Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр.

По словам Эдуарда Исакова, Ханты-Мансийский округ выбрал актуальные для развития своего региона направления, включая современные информационные технологии, разработку методов повышения нефтеотдачи пластов, экологию; определены партнеры, для которых создаются технологические решения и производится подготовка и переподготовка кадров.

Эдуард Исаков обсудил возможность внедрения проекта «Адаптивное самбо» в регионе

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Эдуард Исаков обсудил возможность внедрения проекта «Адаптивное самбо» в регионе

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Эдуард Исаков обсудил возможность внедрения проекта «Адаптивное самбо» в регионе

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Эдуард Исаков обсудил внедрение в регионе новаторских идей в социокультурной сфере и встретился с жительницей ХМАО

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Эдуард Исаков обсудил внедрение в регионе новаторских идей в социокультурной сфере и встретился с жительницей ХМАО

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Эдуард Исаков обсудил внедрение в регионе новаторских идей в социокультурной сфере и встретился с жительницей ХМАО

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Эдуард Исаков обсудил вопросы развития научно-исследовательской деятельности в ХМАО

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«Научно-технологические центры создаются в рамках реализации национального проекта «Наука». Цель нашей страны – войти к 2024 году в число пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Отрадно, что югорские ученые реализуют свои проекты, вносят вклад в развитие российской науки», — сказал сенатор.

Наталья Западнева рассказала, что Югра реализует 12 научно-исследовательских проектов по всем тематическим направлениям Центра. «На базе Сургутского государственного университета в сентябре 2020 года открыты центры химического и компьютерного инжиниринга. Их деятельность направлена на развитие образовательных программ и научных исследований под кадровые и технологические запросы промышленных предприятий. В ближайшие три года будет запущено пять проектов, связанных с цифровой трансформацией нефтегазовой индустрии».

В ходе работы в регионе сенатор также принял участие во встрече губернатора региона Натальи Комаровой КомароваНаталья ВладимировнаГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым.

Обсуждались вопросы реализации соглашения между Правительством Югры и спортивной федерацией о сотрудничестве в сфере развития и популяризации самбо в Югре, в том числе проектов «Самбо в школу», «Студенческое самбо», «Самбо в ГТО» и «Адаптивное самбо».

Югра славится высоким уровнем подготовки самбистов, здесь живут чемпионы России и мира, открыты секции в 14 муниципалитетах

По словам Эдуарда Исакова, Югра славится высоким уровнем подготовки самбистов, здесь живут чемпионы России и мира, открыты секции в 14 муниципалитетах, занимаются этим боевым искусством свыше 4 тысяч югорчан, из них более 2 тыс. — профессионалы, 6 человек входят в состав национальной сборной.

«Самбо плотно вошло в систему дополнительного образования Югры, благодаря федеральному проекту «Самбо в школу», — рассказал сенатор. — 18 югорских школ уже успешно работают по этой программе. Самбо также представлен среди нормативов выполнения комплекса ГТО. Что касается спорта среди людей с инвалидностью, на сегодня в этой сфере самбо, как отдельная дисциплина, не существует».

Эдуард Исаков и Сергей Елисеев обсудили возможность внедрения проекта «Адаптивное самбо» для людей с инвалидностью в учреждения адаптивного спорта. «Для того, чтобы паралимпийцы могли заниматься самбо, нужно разработать федеральные стандарты по данному виду спорта. Этот вопрос необходимо решать совместно с Министерством спорта России. Самбо пользуется популярностью, укрепляет здоровье, дает хорошие физические нагрузки, воспитывает морально-волевые качества, доступен как для мальчиков, так и для девочек. Думаю, что справедливым было бы сделать его доступным и для людей с инвалидностью», — подчеркнул парламентарий.

Встреча прошла в рамках проведения в Югре Первенства России по самбо среди юниоров и юниорок 18–20 лет.

Кроме того, Эдуард Исаков встретился в регионе с руководителем Центра социальных инноваций в сфере культуры Югры Ларисой Поршуновой, которая рассказала и наглядно продемонстрировала реализацию современных проектов в самом крупном музее Югры.

Сенатор вместе со спортсменом с нарушением слуха посетил «Музей природы и человека» в Ханты-Мансийске и оценил его уникальные технологии работы.

По словам Ларисы Поршуновой, Центр социальных инноваций занимается поиском успешных новаторских моделей в социокультурной сфере и внедряет их в стенах музея. «Это позволяет объединить и транслировать лучший культурный опыт, сделать услуги более интересными и доступными каждому человеку, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья. Впервые в округе в «Музее природы и человека» разработали проект «Экскурсии в тишине». Теперь человек с нарушением слуха может самостоятельно, без привлечения специального экскурсовода, рассматривать экспозиции через специальное оборудование – видеогид, — рассказывает руководитель Центра социальных инноваций.

В ходе поездки в регион Эдуард Исаков также навестил жительницу Ханты-Мансийска Валентину Валтусову. Женщина имеет инвалидность и одна воспитывает дочь.

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