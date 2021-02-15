Ю. Воробьев: Основной целью Стратегии развития лесного комплекса является сохранение и приумножение лесов в нашей стране

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ прокомментировал утвержденную Правительством Российской Федерации новую редакцию Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года.

Заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области прокомментировал утвержденную Правительством Российской Федерации новую редакцию Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года.

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Работа над новой редакцией Стратегией была начата в феврале 2020 года по итогам встречи руководства Совета Федерации с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Подготовка документа велась Правительством Российской Федерации в тесном взаимодействии с нашей рабочей группой, регионами, научным и бизнес сообществом.

«Основной целью Стратегии развития лесного комплекса является повышение экономической эффективности лесной отрасли, увеличение вклада лесного сектора экономики в ВВП страны с обеспечением сохранения и приумножения наших лесов – стратегического и возобновляемого ресурса», — отметил Юрий Воробьев.

В целях достижения поставленной цели в документе определены основные направления развития лесной отрасли, такие как ее цифровая трансформация; централизация части государственных функций по управлению лесами, в том числе лесного надзора и лесоустройства; развитие механизмов воспроизводства лесов; совершенствование системы платежей за использование лесов, развитие сети лесных дорог; государственная поддержка и стимулирование глубокой переработки древесины с развитием внутреннего спроса на продукцию ее переработки, научно-техническая модернизация лесного хозяйства и лесной промышленности и ряд других.

В тоже время, как уточнил вице-спикер СФ, основой для практической реализации положений Стратегии будет являться План мероприятий, разработка которого предусмотрена утвержденным документом.

«Совет Федерации совместно с регионами в рамках деятельности нашей группы готов подключиться к этой работе. Также необходимо будет обеспечить и мониторинг практики правоприменения Стратегии», — заключил Юрий Воробьев.

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