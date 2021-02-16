Source: Russia – Council of the Federation

В рамках Дней Амурской области в Совете Федерации сенаторы рассмотрели проблемы региона в сфере АПК и природопользования.

В ходе расширенного заседания Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудил вопрос «Продовольственная безопасность Амурской области и защита населенных пунктов от негативного воздействия при прохождении паводков» (в рамках Дней Амурской области в Совете Федерации).

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Провел мероприятие председатель Комитета Совета Федерации Алексей Майоров. «Агропромышленный комплекс играет определяющую роль в обеспечении продовольственной безопасности Амурской области. Одна из основных задач — устойчивое развитие производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, достаточное для обеспечения продовольственной независимости на основе принципов научно-обоснованного планирования», — подчеркнул сенатор.

Министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков обозначил ряд проблем региона в сфере АПК. В частности, речь шла о необходимости создания и модернизации овощехранилищ, строительства и реконструкции животноводческих комплексов молочной направленности, вопросах мелиорации и обороте земель сельскохозяйственного назначения.

В обсуждении также принял участие министр природных ресурсов Амурской области Дмитрий Лужнов.

В ходе заседания было отмечено, что за 2020 год, по предварительной оценке, в сравнении с 2019 г. объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий увеличился на 107,9 проц. и составил 48273,4 млн руб. Дефицит овощей возмещался за счет поставок из других регионов Российской Федерации (37 проц.) и по импорту (25,5 проц.). Из общего количества поставок овощей по импорту 97 проц. приходится на Китайскую Народную Республику. Закрытие Правительством РФ государственной границы с КНР на Дальнем Востоке в начале 2020 г. в связи с распространением коронавирусной инфекции показало, насколько остро стоит вопрос дефицита овощей собственного производства в зимне-весенний период.

Алексей Майоров

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Амурской области в СФ

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Арсен Фадзаев

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Олег Алексеев

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Валерий Гаевский

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Амурской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Амурской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Амурской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Амурской области в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Амурской области в СФ

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Также было подчеркнуто, что для обеспечения продовольственной безопасности региона по молоку необходим рост его производства. Решением проблемы, связанной с недостатком производства молока, является строительство и (или) модернизация животноводческих комплексов молочного направления. Сдерживающим фактором строительства объектов животноводческих комплексов является высокая стоимость их строительства, обусловленная отдаленностью региона от центра России, где сосредоточено основное производство строительных материалов, оборудования и комплектующих, необходимых для их строительства.

По итогам обсуждения вопроса, Комитет СФ принял решение, в котором, в частности, указывалось, что за последние 7 лет в Амурской области наблюдалось 4 наводнения, из них наиболее катастрофичными были наводнения в 2013 и в 2019 гг.

Выполняя положения заключения Правительственной комиссии по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения 2013 г., разработаны 9 проектов строительства инженерной защиты наиболее пострадавших населенных пунктов области общей стоимостью 8,9 млрд рублей. Например, строительство сооружений инженерной защиты от паводковых вод с. Гродеково Благовещенского района. Сметная стоимость – 493,2 млн руб.

Учитывая эти и другие проблемы региона, Комитет СФ принял рекомендации в адрес Правительства РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

На заседании Комитета также обсуждалась тема о введении обязательной маркировки молочной продукции средствами идентификации.

«Это чрезвычайно чувствительная тема для предприятий молочной промышленности и нам необходимо не допустить сбоев в их производственном процессе», — подчеркнул Алексей Майоров.

Сенатор напомнил, что в конце декабря прошлого года завершен эксперимент по маркировке готовой молочной продукции и в настоящее время приняты все нормативные правовые акты, обеспечивающие поэтапное введение ее обязательной маркировки: правила маркировки средствами идентификации молочной продукции и перечень отдельных видов этой продукции. Маркировка вступает в силу с 20 января 2021 г. пока еще в добровольном порядке.

Среди вопросов, требующих решения, председатель Комитета СФ назвал следующие. Так, льготный режим маркировки фермеры могут использовать, только если сами торгуют своей продукцией. «В случае, если они сдают ее в торговую сеть, возникает правовая неопределенность по обязательности маркировки такой молочной продукции. В этом вопросе нас поддержал Минсельхоз, и мы рассчитываем, что будут внесены изменения в нормативную правовую базу», — уточнил он.

Алексей Майоров проинформировал, что Комитет готовит ряд выездных совещаний по этой тематике, и ближайшее состоится 25 февраля в Краснодарском крае с участием сенаторов и отраслевых экспертов.

В обсуждении темы приняли участие член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Сергей Лисовский, представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, оператор ЦРПТ, Российского союза производителей и переработчиков молока, «Союзмолоко», Центра отраслевой экономики «НИФИ» Министерства финансов РФ.

Согласно повестке заседания сенаторы рассмотрели проект Обращения Совета Федерации к Правительству РФ по вопросу обеспечения финансирования государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Как сообщил Алексей Майоров, документ разработан совместно с коллегами из Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам во исполнение поручения Председателя Совета Федерации, данного на 498-м заседании палаты 10 февраля 2021 г. и по итогам состоявшегося совещания «О ходе реализации Государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий». Предварительные итоги 2020 года и перспективы».

«Помимо необходимости увеличения финансового обеспечения госпрограммы в проекте обращения отмечается целесообразность предоставления Совету Федерации на регулярной основе информации о финансовом обеспечении госпрограммы за счет всех источников бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников (федеральный бюджет, консолидированные бюджеты субъектов РФ), в том числе в разрезе субъектов Российской Федерации, а также аналитического свода расходов на финансирование развития сельских территорий в других государственных программах и национальных проектах», — отметил Алексей Майоров.

Глава Комитета СФ подчеркнул, что рассмотрение этого вопроса планируется на 499-м заседании Совета Федерации 17 февраля 2021 г. Комитет СФ поддержал проект Обращения палаты.

В ходе заседания Комитет также рассмотрел ряд законопроектов и законодательных инициатив.

В мероприятии приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, представители делегации Амурской области.

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