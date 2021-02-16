В Совете Федерации состоится 499-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

Перед сенаторами выступит Министр спорта РФ Олег Матыцин.

На 499-м заседании Совета Федерации будут рассмотрены кандидатуры для назначения членами Центральной избирательной комиссии России. Среди них — заместитель Председателя ЦИК нынешнего состава Николай Булаев, председатель Избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина, глава администрации городского округа Красногорск Московской области Эльмира Хаймурзина, члены ЦИК России Евгений Шевченко и Борис Эбзеев. Полномочия нынешнего состава ЦИК заканчиваются в марте 2021 года. В комиссии 15 членов, пять из которых назначают сенаторы.

Парламентарии планируют принять Обращение Совета Федерации к Правительству РФ по вопросу обеспечения финансирования государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

В рамках «правительственного часа» перед парламентариями выступит Министр спорта РФ Олег Матыцин. Он расскажет о развитии детско-юношеского спорта и ответит на вопросы законодателей.

«Час субъекта РФ» будет посвящен проблемам и перспективам социально-экономического развития Амурской области. Дни Амурской области в Совете Федерации проходят впервые. На заседании запланировано выступление губернатора региона Василия Орлова и председателя Законодательного Собрания Амурской области Вячеслава Логинова.

Сенаторы обсудят ряд социально значимых законов, среди которых поправки в Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», запрещающие высаживать из общественного транспорта безбилетных пассажиров в возрасте до 16 лет, едущих без сопровождения взрослых.

Будут рассмотрены изменения в Федеральный закон «О страховых пенсиях» в части уточнения порядка установления повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии родителям недееспособных инвалидов с детства. Законом предусматривается, что родителям, являющимся опекунами лиц из числа недееспособных инвалидов с детства, которые не находятся на полном государственном обеспечении, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности.

В повестке заседания — Федеральный закон о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части уточнения ответственности за нарушение порядка деятельности лиц, выполняющих функции иностранного агента. Авторами документа являются сенаторы Андрей Климов и Олег Мельниченко, а также ряд депутатов Государственной Думы.

Также сенаторы рассмотрят закон, направленный на повышение эффективности мер противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и предотвращение пропаганды наркотиков в интернете.

В рамках «Времени эксперта» перед сенаторами выступит Академик РАН Дмитрий Пушкарь. Он является специалистом по проведению робот–ассистированных операций и одним из ведущих роботических хирургов мира.

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