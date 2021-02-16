В. Тимченко на заседании профильного Комитета СФ представил пять кандидатур для назначения членами ЦИК России от Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности поддержал представленные кандидатуры на эту должность.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области провел заседание Комитета, на котором, в частности, рассматривались предложения по кандидатурам для назначения членами Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации.

Смотрите также

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин, ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области полномочный представитель Совета Федерации в ЦИК России, сенатор Валерий Пономарев, ПономаревВалерий Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Камчатского края первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев. ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай

В соответствии с законодательством, ЦИК России состоит из 15 членов и формируется один раз в пять лет. Совет Федерации назначает пять членов ЦИК из числа кандидатур, предложенных законодательными органами государственной власти и высшими должностными лицами субъектов РФ

«Сегодня мы завершаем подготовительную работу по формированию списка кандидатур для назначения членами Центральной избирательной комиссии РФ от Совета Федерации», — сообщил Вячеслав Тимченко. Он напомнил, что, в соответствии с законодательством, ЦИК России состоит из 15 членов и формируется один раз в пять лет. Совет Федерации назначает пять членов ЦИК из числа кандидатур, предложенных законодательными органами государственной власти и высшими должностными лицами субъектов РФ.

«В марте этого года истекает срок полномочий действующего состава Центральной избирательной комиссии. Комитет СФ запросил у законодательных органов и глав всех 85 субъектов Российской Федерации предложения по кандидатурам в новый состав ЦИК. В Комитет поступили ответы из 84 регионов, которые внесли свои предложения. Всего было предложено пять кандидатур», — проинформировал сенатор.

Вячеслав Тимченко

1 из 19

Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

2 из 19

Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

3 из 19

Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

4 из 19

Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

5 из 19

Геннадий Голов

6 из 19

Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

7 из 19

Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

8 из 19

Екатерина Алтабаева

9 из 19

Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

10 из 19

Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

11 из 19

Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

12 из 19

Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

13 из 19

Сергей Брилка

14 из 19

Светлана Горячева

15 из 19

Мурат Хапсироков

16 из 19

Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

17 из 19

Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

18 из 19

Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

19 из 19

Вячеслав Тимченко представил присутствующим всех кандидатов. Среди них — заместитель Председателя ЦИК России нынешнего состава Николай Булаев, председатель Избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина, глава администрации городского округа Красногорск Московской области Эльмира Хаймурзина, члены ЦИК России Евгений Шевченко и Борис Эбзеев.

«Все кандидатуры, участвующие в сегодняшнем обсуждении, отвечают требованиям, предъявляемым законодательством, имеют необходимый опыт и соответствующее образование», — сказал Вячеслав Тимченко.

Состоялось персональное обсуждение каждого кандидата, в ходе которого они ответили на ряд вопросов сенаторов.

По итогам рассмотрения сенаторами были единогласно поддержаны все кандидатуры для назначения членами ЦИК России. Вопрос об их наделении полномочиями будет обсуждаться на заседании Совета Федерации.

MIL OSI