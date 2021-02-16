Source: Russia – Council of the Federation

В Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудили ипотечное кредитование жителей села.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа провела совещание на тему «О реализации льготного ипотечного кредитования граждан в рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Мероприятие состоялось в режиме видеоконференц-связи.

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В совещании приняли участие член Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Безденежных, БезденежныхСергей Вячеславовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Хабаровского края член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва член Комитета СФ по экономической политике Владимир Кравченко, КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Олег Алексеев, АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области члены Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай и Геннадий Орденов, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Березкин, БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области а также представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства финансов РФ, банковской сферы, общественных организаций.

Елена Зленко напомнила, что с 1 января 2020 года в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» запущена программа льготной сельской ипотеки на строительство или приобретение жилья в сельской местности.

Основной целью сельской ипотеки является улучшение жилищных условий граждан, которые проживают на сельских территориях

«Основной целью сельской ипотеки является улучшение жилищных условий граждан, которые проживают на сельских территориях, а также развитие небольших населенных пунктов, удержание семей от переездов в крупные города», — сказала парламентарий.

По ее словам, реализации программы планируется с 2020 по 2025 годы, однако, по мнению сенатора, можно будет рассчитывать на продление программы еще на пять лет.

Елена Зленко также отметила, что с помощью сельской ипотеки граждане могут оформить кредит по льготной ставке от 0,1 проц. до 3 проц. годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, квартиры в новостройке, готового частного дома, а также строительство жилья на уже имеющемся участке. «Низкая ставка по договору обеспечивается за счет субсидирования от государства. Получатель ипотеки обязан оплатить собственными средствами не менее десяти процентов стоимости покупки, максимальный срок кредита – двадцать пять лет».

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Геннадий Орденов

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Кондратенко

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Вместе с тем, сенатор обратила внимание на то, что несмотря на явную успешность и востребованность программы сельской ипотеки возникает ряд вопросов.

В частности, это необходимость одобрения кредита, кроме банка, еще и Минсельхозом России; право кредитной организации повысить ставки кредита при нарушении условий кредитования; отсутствие разъяснений порядка субсидирования ставок сельской ипотеки, начиная с 1 января 2026 года, когда планируется завершить действие государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и в ее рамках – программы льготной сельской ипотеки при том, что сельская ипотека выдается на максимальный срок 25 лет.

Участники совещания обсудили итоги реализации льготного ипотечного кредитования за 2020 год, наметили планы на 2021 год, а также заслушали предложения по ее совершенствованию.

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