Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела совещание о социальных инициативах граждан.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, заместитель председателя Совета при Председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества Любовь Глебова ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики провела в режиме видеоконференции совещание на тему «Социальные инициативы граждан как форма соработничества с органами государственной власти: опыт регионов».

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Мероприятие организовано Комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, Комитетом СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, Комитетом СФ по социальной политике и Советом при Председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества.

В совещании участвовали сенаторы, представители федеральных и региональных органов государственной власти, Общественной палаты, общественных организаций.

Любовь Глебова отметила, что партнерство между государственными и общественными институтами в самых разных сферах – залог развития страны. «От интенсивности этого взаимодействия зависит успех по достижению результатов нашего благосостояния, благополучия, развития человека, что является задачей любого государства».

Сенатор подчеркнула, что зрелость государственного устройства определяется уровнем ответственности всех его институтов, включая общественные, за конечную цель любого действия – благополучие человека.

«На сегодняшний день мы наблюдаем практику зарождения такого взаимодействия в очень разных сферах деятельности, по разным тематикам. Это стало особенно актуальным в условиях пандемии», — сказала парламентарий.

Любовь Глебова отметила, что понятие «соработничества» формируется из признания ценности друг друга и умения в пределах своих возможностей аккумулировать ресурсы для решения насущных вопросов.

Она указала, что неправительственные организации берут на себя функции социального, медицинского обслуживания, а также становятся авторами образовательных, культурных, благотворительных программ для людей разного возраста. Тем для диалога государства и общества в регионах немало.

Выступление заместителя председателя Комитета СФ по социальной политике Елены Бибиковой было посвящено теме участия гражданских институтов регионов в реализации государственной политики в сфере социально обслуживания. Так, в прошлом году стартовал пилотный проект по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте старше 65 лет, в том числе проживающим в сельской местности. Оплата услуг частных медицинских организаций будет производиться в счет межбюджетных трансфертов субъектам РФ из федерального бюджета и грантов в форме субсидий. Главная задача – с привлечением частных медицинских организаций, которые работают в регионах, улучшить медицинское обслуживание маломобильных граждан.

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