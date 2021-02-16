Source: Russia – Council of the Federation

Студенты более 180 вузов из 70 регионов России прислали свои проекты на конкурс «Инносоциум», сообщила вице-спикер Света Федерации.

Накануне завершился прием заявок на Всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум». Об этом сообщила заместитель Председателя Совета Федерации, председатель жюри конкурса «Инносоциум» Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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«Мы видим большой интерес к социальному проектированию среди российских студентов. В этом году в конкурсе приняли участие студенты 180 вузов из 70 регионов. Многие из них предложили уникальные проекты, направленные на улучшение качества жизни наших граждан. Мы уверены, что это поможет людям самореализоваться, научиться новому, расширить круг общения, каждый день находить повод для радости и делать что‑то важное для себя и своих близких», – подчеркнула парламентарий.

Галина Карелова обратила внимание, что в 2021 г. конкурс проводится уже в третий раз. Проекты студентов рассматриваются в трех номинациях: «Активное долголетие», «Женское лидерство» и «Поддержка семьи и семейных ценностей».

По словам вице-спикера Совета Федерации, проекты, поступившие на конкурс, переданы на оценку Экспертного совета, куда входят представители крупных социально ориентированных компаний, образовательных учреждений, некоммерческих организаций и институтов развития. Заседание Экспертного совета для определения финалистов запланировано на 28 февраля.

Организатором Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум» является социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум.

Конкурс проводится при поддержке Совета Федерации, Министерства науки и высшего образования РФ, а также Российского союза ректоров. Цель проекта – привлечь внимание молодежи к решению актуальных социально значимых проблем.

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