Source: Russia Federal Space

#ОКБ Факел#НПО Энергомаш#Главное#Орбитальные группировки16.02.2021 10:48

ОКБ «Факел» получило лицензию на разработку космических аппаратов

На основании решения Госкорпорации «Роскосмос» Опытное конструкторское бюро «Факел» (входит в Роскосмос) получило лицензию на разработку новых для предприятия типов изделий ракетно-космической техники — автоматических космических аппаратов.

Полученная лицензия позволит использовать накопленный более чем за полвека опыт в разработке и изготовлении уникальных по сложности и характеристикам изделий ракетно-космической техники (двигательных установок) для создания современных и конкурентоспособных космических аппаратов, а обширная производственная и испытательная базы обеспечат быстрый переход от возникновения идеи до создания конечного продукта.

В настоящее время предприятие активно наращивает компетенции в области разработки спутниковых бортовых систем, а находящиеся на заключительных этапах разработки компактные плазменные, жидкостные и газовые двигательные установки позволят дать толчок для решения актуальных научных и социально-экономических задач в околоземном космическом пространстве и за его пределами при помощи сравнительно недорогих малых космических аппаратов и наноспутников формата CubeSat, способных совершать активные маневры на орбите.

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ОКБ «Факел» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») — одно из лидирующих предприятий в разработке электрических двигательных систем и термокаталитических двигательных установок на гидразине, обладающее индустриальным опытом серийной и массовой поставки двигателей как в коммерческом, так и государственном сегменте рынка. Доля в мировом производстве двигателей составляет около 10%. Более 70 российских спутников (более 60% российской орбитальной группировки) и 30 зарубежных с ЭРД разработки и изготовления ОКБ «Факел».

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