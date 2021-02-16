Олег Матыцин обсудил сотрудничество в области спорта с Послами стран СНГ

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 16 февраля, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин встретился с Послами стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Во встрече, прошедшей в Минспорте России, приняли участие заместитель Министр иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин, заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Денис Трефилов, главы дипломатических миссий Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Республики Беларусь, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Участники обсудили развитие многостороннего и двустороннего спортивного сотрудничества, а также взаимодействие на площадке Совета по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств – участников СНГ и совместную работу в рамках органов Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

В мае 2020 года была принята Стратегия развития сотрудничества государств – участников СНГ в области физической культуры и спорта до 2030 года. Страны СНГ совместно развивают массовый, детско-юношеский, школьный, студенческий и инклюзивный спорт, а также спорт высших достижений. Они взаимодействуют в области совместных профильных образовательных и кадровых программ, информатизации сферы физической культуры и спорта.

4-11 сентября 2021 года в Казани пройдут Первые Игры стран СНГ. «Все объекты для проведения спортивных состязаний по 16 видам спорта находятся в полной готовности и ждут более двух с половиной тысяч спортсменов из стран СНГ, – отметил Олег Матыцин. – Уверен, что наш праздник спорта СНГ станет отличным примером спортивной дружбы и единения народов наших стран. В перспективе Игры могли бы пройти в формате «СНГ плюс» с участием широкого круга зарубежных партнёров».

В рамках Игр состоится также презентация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). «Комплекс ГТО имеет богатый потенциал для широкого распространения на пространстве Содружества в целях формирования здорового, гармоничного и патриотично настроенного поколения», – сказал Олег Матыцин.

Министр также подчеркнул важность того, чтобы спортсмены и крупные международные старты не становились объектами для сведения политических счётов.

«Приходится констатировать, что сегодня темпы политизации спорта растут день ото дня, активно применяется принцип коллективной ответственности, по политическим мотивам запрещаются и переносятся крупные международные спортивные события. К сожалению, такие факты есть и в России, и в других странах СНГ, – заявил Олег Матыцин. – В таких случаях проигравшими, прежде всего, становятся спортсмены, болельщики и любители спорта. Предлагаю противодействовать этим деструктивным проявлениям и совместно формировать общие правовые инструменты защиты прав спортсменов на пространстве СНГ».

В 2020 году Российская Федерация подписала Программы сотрудничества в области спорта с Узбекистаном, Республикой Беларусь и Казахстаном. «Мы рады, что, несмотря на пандемию, нам удалось подписать эти документы с коллегами. Продолжается реализация Плана мероприятий на 2020-2021 годы с киргизскими партнёрами. Предлагаем также нашим партнёрам из Баку, Душанбе и Еревана рассмотреть возможность заключения аналогичных Программ спортивного сотрудничества, – сказал Министр. – Кроме этого, мы рассчитываем на подписание в текущем году Плана мероприятий по реализации двустороннего Соглашения о сотрудничестве в области спорта с коллегами из Туркменистана. Убеждены, что богатый потенциал для развития прямых контактов между профильными ведомствами, спортивными федерациями и сборными командами есть у российско-молдавского спортивного сотрудничества».

Олег Матыцин добавил, что странам СНГ нужно укреплять сотрудничество в области университетского спорта: «Хорошо зарекомендовали себя совместные специальные матчи-вызовы по разным видам спорта между учебными заведениями и университетами».

Министр также подчеркнул важность совместных проектов в области волонтёрского движения и пригласил страны СНГ принять участие в Международном форуме спортивных волонтёров Международной федерации студенческого спорта, который пройдёт в сентябре 2021 года в Казани.

Олег Матыцин заявил, что странам СНГ необходимо продолжать наращивать сотрудничество в области борьбы с допингом в спорте: «Россия готова к активной работе с коллегами из СНГ по всем вопросам повестки Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, в том числе по подготовке к 8-й сессии Конференции сторон Конвенции в октябре 2021 года».

Министр также отметил, что связи между странами СНГ «достойно выдержали проверку на прочность коронавирусом». «С самого начала пандемии Россия оказывает существенную помощь странам СНГ в борьбе с COVID-19, – напомнил Олег Матыцин. – Безвозмездно переданы тест-системы и реагенты для проведения около полутора миллионов исследований, а также комплексы для бесконтактного измерения температуры. Во многие государства СНГ направлялись российские миссии врачей и эпидемиологов. Пандемия наглядно продемонстрировала, что у коронавируса нет национальных границ. В этот сложный для всех период объединительная роль спорта приобретает особое значение».

«Все мы – часть одной большой спортивной семьи, в которой принято помогать друг другу. Поэтому мы готовы в приоритетном порядке рассмотреть возможность вакцинации спортсменов национальных сборных команд государств – участников СНГ российской вакциной. Это важный шаг на пути к безопасному проведению Олимпиады в Токио», – заявил Олег Матыцин.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI