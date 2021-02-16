О. Мельниченко: Уязвимая природа Арктики, сложные климатические условия требуют особых подходов в обеспечении граждан качественным жильем

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили особенности жилищного строительства в Арктической зоне РФ.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области провел «круглый стол» на тему «Особенности жилищного строительства в Арктической зоне Российской Федерации».

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«Тема нашего заседания — логическое продолжение состоявшегося в октябре прошлого года в городе Норильске выездного совещания, посвященного вопросам социально-экономического развития города Норильска. Вопросы жилищного строительства в Арктической зоне поднимались также на проведенных в Совете Федерации мероприятиях, в ходе которых мы обсуждали реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», — отметил сенатор.

«Уязвимая и специфичная природа Арктики, сложные климатические условия требуют особых подходов и больших, чем в регионах, не относящихся к Арктической зоне, усилий для развития жилищного строительства и обеспечения граждан качественным жильем», — подчеркнул Олег Мельниченко.

В границах Арктической зоны страны находятся полностью территории четырех субъектов Российской Федерации — Мурманской области, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов, а также частично территории пяти субъектов РФ: республик Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярского края, Архангельской области. В Арктической зоне по состоянию на 1 января 2020 года проживает 2,5 миллионов человек, что составляет примерно 1,65 проц. от численности населения страны.

Олег Мельниченко проинформировал о традиционном опросе субъектов Федерации накануне мероприятия. В данном случае его участниками стали регионы Арктической зоны, которые сообщили о ряде проблем в сфере жилищного строительства. В частности, речь идет о низкой доле собственного производства строительных материалов, ограниченности номенклатуры выпускаемых стройматериалов, дефиците отдельных групп строительной продукции (например, керамического кирпича, теплоизоляционных и кровельных материалов), о недостаточном уровне развития транспортной инфраструктуры и отсутствие развитой транспортной сети, ведущей к городам и сельским поселениям.

Кроме этого регионы указывают на ограниченный период завоза строительных материалов и высокая стоимость их доставки. Известно, что в некоторые населенные пункты строительные грузы приходится завозить только по сезонным зимним дорогам, а в период весеннего половодья – водным транспортом.

Среди существующих проблем регионов и невозможность использовать проектную документацию объектов жилищного строительства, подготовленных для реализации в других субъектах Федерации. Понятно, что для Арктики требуются более высокие показатели теплоизоляционных характеристик строительных материалов.

«Из полученной от единого института развития в жилищной сфере – акционерного общества «ДОМ. РФ» информации следует, что регионы Арктической зоны характеризуются низким объемом жилищного строительства – в 3 раза ниже среднероссийского уровня. Эта проблема обостряется большим количеством ветхого и аварийного жилья в Арктической зоне», — отметил Олег Мельниченко.

«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Олег Мельниченко

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Как подчеркнул глава Комитета СФ, специфической чертой территории является то, что в период индустриального освоения Севера и Арктики с конца 20-х до середины 50-х гг. прошлого века потребовалось в короткие сроки возвести большое количество нового жилья для «переселенцев». Это жилье было быстровозводимым, но временным, рассчитанным на срок службы 20–30 лет.

«Ни технически, ни функционально такое жилье не отвечает требованиям арктического климата и должно быть в кратчайшие сроки заменено новым, современным жильем. Отдельное внимание необходимо уделить развитию технологий строительства временных рабочих, вахтовых поселков», — заявил сенатор. «Сегодня вопросы, связанные с размещением таких поселков, остались, практически, за рамками правового регулирования, что порождает различные нарушения, в том числе санитарно-эпидемиологических требований».

Парламентарий считает необходимой выработку на федеральном уровне комплекса дополнительных мер, направленных на оказание поддержки субъектам Федерации, территории которых полностью или частично расположены в Арктической зоне, для решения проблемы ликвидации аварийного и ветхого жилищного фонда и развития жилищного строительства.

Эти меры, подчеркнул Олег Мельниченко, должны предусматривать увеличение субсидий из федерального бюджета на стимулирование программ жилищного строительства в данных регионах, стимулирование участия государственных корпораций, компаний с государственным участием и частных инвесторов в создании и модернизации объектов социальной, жилищной, коммунальной и транспортной инфраструктур в Арктической зоне, развитие производства строительных материалов в целях удовлетворения потребностей строительства.

По словам заместителя генерального директора ДОМ.РФ Дениса Филиппова, компания уже успешно сотрудничает с семью регионами, расположенными в Арктической зоне. На очереди заключение соглашений еще с двумя регионами: Красноярским краем и Ненецким Автономным округом. Совместное сотрудничество госкомпании с регионами нацелено, в том числе на развитие рынка ипотеки.

«По результатам прошлого года мы отмечаем рост ипотечного кредитования в регионах, входящих в арктическую зону – на 34 процента в количестве и на 48 процентов в денежном выражении. Это достаточно большой объем ипотеки. С рядом регионов мы ведем переговоры по созданию отдельных льготных программ с гарантированной ставкой для заемщиков, проживающих на этих территориях», — рассказал Денис Филиппов.

Он также сообщил, что в компании запустили возможность дистанционного получения ипотечного кредита на ИЖС. Эта функция может быть востребована для жителей Арктики и Крайнего Севера. Причем, ипотека может быть направлена и на строительство частного дома.

«Мы выделили деньги, заручились поддержкой Минстроя, чтобы зафиксировать ипотечную ставку на ИЖС под 6,1 процента. Изначально данная программа предназначалась только для молодых семей с одним ребенком, но буквально на этой неделе это ограничение решено снять», — добавил он.

Директор Департамента жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ольга Корниенко рассказала о новых мерах поддержки ведомства по развитию строительства в арктических регионах. В частности, о пилотных проектах в ряде субъектов Российской Федерации.

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Константин Долгов отметил необходимость привлечения дополнительных инвестиционных средств для развития ипотечного кредитования и жилищного строительства в Арктике. «Снижение ставки по ипотеке в арктических регионах существенно увеличит спрос на ипотечный продукт, как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, что увеличит привлекательность приобретения жилья на территории региона и повлечет за собой увеличение показателя по вводу жилья», — считает сенатор.

Заместитель генерального директора государственной корпорации – Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства Михаил Сюткин проанализировал текущее состояние жилого фонда регионов, входящих в Арктическую зону страны.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, органов государственной власти субъектов РФ, территории которых полностью или частично входят в Арктическую зону.

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