Павел Сорокин: «Главная для нас цель – дойти до углеродной нейтральности»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 16 февраля. – Россия постепенно движется в сторону достижения углеродной нейтральности, одним из первых проектов в этой области становится пилот по созданию площадки по регистрации и обмену квотами, торговли выбросами на острове Сахалин. Об этом рассказал Павел Сорокин в ходе выступления на Конференции по стратегическом сотрудничеству Германии и России «Новые пути развития: российско-германское партнерство».

Тема декабронизации, внедрения «зелёных» технологий на сегодня является одной из основных в мировой энергоповестке, и Россия активно включилась в этот процесс, отметил Павел Сорокин.

«Нами была проведена ратификация Парижского соглашения, был произведен выпуск дополнительных поправок в ряд законов, что подчеркивает их значимость для нашей экономики и в целом целеустремлённость России. В настоящий момент Минэнерго России разрабатывает ряд документов, призванных простимулировать производство водорода в России, специальную Концепцию развития, что позволит нам занять в перспективе лидирующие позиции на зрелом рынке. В целом, наш энергобаланс уже на сегодняшний день более чем наполовину состоит из природного газа – это подчеркивает нашу приверженность чистому и эффективному будущему энергетики. Главная для нас цель – дойти до углеродной нейтральности», – рассказал заместитель Министра.

При этом важной частью этого процесса остается сохранение и развитие кооперации с европейскими партнёрами, в частности, с Германией, добавил Павел Сорокин.

«Германию мы видим как надежного партнёра с точки зрения технологического сотрудничества, чтобы внедряемые нами решения были эффективными и с точки зрения экологической повестки, и экономики. Уверен, что совместные ответы на мировые вызовы должны укреплять наше взаимоотношение и далее», – подчеркнул замглавы Минэнерго России.

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