Рабочая встреча с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым

Source: President of Russia – Kremlin

Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, экологии, меры по решению проблемы обманутых дольщиков.

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В.Путин: Михаил Владимирович, знаю, что у Вас много вопросов. Один из них – это вопрос экологии, по Амуру Вы хотели поговорить.

М.Дегтярёв: Да.

В.Путин: Давайте с этого начнём, а потом по всем остальным.

М.Дегтярёв: Владимир Владимирович, позвольте Вам передать презентацию. Один из вопросов – это включение реки Амур в нацпроект «Экология». Мы предлагаем отдельным федеральным проектом, как и сохранение реки Волги и Байкала, готовить план мероприятий по Амуру. Амур является кормильцем для миллионов людей в нашей стране да и у соседей тоже и сегодня испытывает экологические сложности. В первую очередь они связаны с паводковой ситуацией, во вторую очередь – с загрязнением, в том числе промышленными предприятиями, ну и, конечно, требует восстановления стадо рыбы, потому что очень много людей заняты в сфере рыболовства. Поэтому мы сформулировали предложения и Правительству Российской Федерации, и на Ваше имя, подготовить такой федеральный проект по Амуру.

В.Путин: Михаил Владимирович, дело важное, нужное и в высшей степени благородное. Вы упомянули Волгу, упомянули Байкал. Там для нас почти всё понятно, в том числе и источники загрязнения. Здесь как?

М.Дегтярёв: Здесь, Владимир Владимирович, есть источники, которые не только на территории нашей страны, поэтому предлагаем сделать этот проект трансграничным вместе с нашими соседями, потому что источники есть и в Китайской Народной Республике.

В.Путин: Тогда нужно с нашими соседями и друзьями договариваться об этом, надо, чтобы это был тогда совместный проект. Я не случайно обратил на это внимание.

М.Дегтярёв: Именно это, Владимир Владимирович, мы и хотели предложить и инициировать.

И второй проект – так как регион у нас пограничный, Хабаровский край, – касается развития Большого Уссурийского острова. Там есть движение со стороны наших партнёров, соседей. Мы в свою очередь построили на остров мост, и работы пока прекратили. Мы подняли все Ваши поручения и предлагаем к этому вопросу вернуться уже в этом году, но начать с малого – грузопассажирского перехода на территорию Большого Уссурийского, дабы активизировать и торговлю, и перемещение людей, потому что мы не имеем ни одного грузопассажирского перехода, имеем только один в аэропорту пограничный пункт в Хабаровске, в порту речном и в одном из районов Хабаровского края.

Поэтому мы предлагаем и просим Вас поддержать этот проект и начать с малого, хотя бы с открытия пунктов пропуска для пассажиров и грузов с развитием в перспективе в том числе, может быть, и зон беспошлинной торговли, и, возможно, и сухого порта. Ну объёмы у нас растут с нашими соседями. И хабаровчане здесь чувствуют некоторую ревность к соседним регионам.

В.Путин: Это, конечно, можно сделать. Но и в первом, и во втором случае обязательно нужны документы, предложения, оформленные в виде проектно-сметной документации. У вас это в каком виде сейчас находится?

М.Дегтярёв: Владимир Владимирович, мы подготовили письма, это находится в стадии проработки в российско-китайской комиссии. Ну и мы хотели бы Вашего одобрения эту работу интенсифицировать.

В.Путин: Хорошо. Ладно, сейчас мы их посмотрим.

Как в целом ситуация?

М.Дегтярёв: Владимир Владимирович, я хотел Вас лично поблагодарить за доверие и за направление в Хабаровский край, край, как Вы тогда сказали, людей очень деятельных, что подтверждается на деле.

Мы в свою очередь, правительство Хабаровского края, за полгода, которые прошли, сделали следующее. Ну, во-первых, начали своевременно отопительный сезон и на месяц раньше срока завершили северный завоз. Далее мы выполняли и выполняем все социальные обязательства, которые государство берёт. И я хотел от имени хабаровских родителей Вас поблагодарить, потому что по Вашим апрельским и майским указам у нас дети до трёх лет в полном объёме получили все выплаты, а это 47 479 детей, по пять тысяч рублей ежемесячно, и от трёх до 16 лет – 214 914 детей. И дополнительно ещё 254 тысячи детей. А декабрьскую Вашу выплату…

В.Путин: Новогоднюю, к Новому году.

М.Дегтярёв: К Новому году, новогоднюю выплату от Вас получило 129 232 ребёнка до восьми лет, 100 процентов. Поэтому огромное Вам спасибо.

Мы со своей стороны приняли бюджет в ноябре. И впервые за восемь лет проиндексировали краевые выплаты. Это было удивительно, за восемь лет они не индексировались. Мы нашли резервы и снизили транспортный налог. Это очень болезненная была тема, люди обращались, относились к этому с тревогой и даже с некоторой завистью, и некоторые автомобилисты перерегистрировали в Приморье, потому что там ниже налог. Мы выровняли с приморцами налог.

Далее мы увеличили кратно премии, стипендии и гранты талантливым школьникам, деятелям культуры, молодым учёным и сформировали тактику решения проблемы обманутых дольщиков. Эта проблема, к сожалению, в Хабаровском крае есть. Мы заключили соглашение с федеральным фондом защиты прав обманутых дольщиков.

В.Путин: Сколько у вас примерно человек?

М.Дегтярёв: У нас две тысячи семей.

В.Путин: Как Вы думаете, в какие сроки можно решить эту проблему?

М.Дегтярёв: За этот год мы тысячу семей железно обеспечим или жильём, или выплатами. Деньги уже есть. Здесь мы с Правительством работаем и с фондом. У нас 2,5 миллиарда рублей уже есть. Из них 411 миллионов – это краевые средства, софинансирование. По всем 11 объектам в этом году будут или выплаты, или достройка домов. План свёрстан, деньги есть.

Кроме того, мы пережили паводок…

В.Путин: А на следующий год?

М.Дегтярёв: На следующий год – столько же. То есть мы через год решим эту проблему.

В.Путин: Да. Что по паводкам?

М.Дегтярёв: По паводку. Во-первых, нам удалось избежать жертв и серьёзных разрушений. Своевременно были приняты меры. Спасибо здесь МЧС и правительственной комиссии, приняли межрегиональный режим чрезвычайной ситуации с Еврейской автономной областью, и сейчас идут выплаты людям, которые потеряли имущество.

По АЧС, африканской чуме свиней: мы её тоже пережили за эти полгода и впервые повысили на 30 процентов выплаты фермерам, это очень болезненный был вопрос. Всё поголовье практически уничтожено. Больше 200 рублей за килограмм живого веса. Впервые такие цифры в Хабаровском крае применены. Мы на 30 процентов увеличили расходы на территориально-общественное самоуправление, то есть активность людей поощряем вместе с Федерацией. Проект поддержки местных инициатив, социально ориентированных общественных организаций. Здесь мы двигаемся в сторону увеличения.

Владимир Владимирович, вот по Комсомольску-на-Амуре позвольте к Вам обратиться, это наш промышленный центр, всего Дальнего Востока. Мы отреагировали на обращение комсомольчан, они собрали подписи и направили на Ваше имя ходатайство в соответствии с законом о присвоении городу звания «Город трудовой доблести». Я прошу Вас лично теперь от имени всех жителей города поддержать и присвоить звание этому славному городу.

В.Путин: Хорошо, надо подумать, обязательно рассмотрим. Комсомольск-на-Амуре действительно промышленный центр Дальнего Востока, город людей заслуженных и выполняющих задания страны на основных, можно сказать, направлениях – повышение обороноспособности, промышленность. Так что, безусловно, я понимаю, о чём идёт речь. Рассмотрим самым благожелательным образом.

М.Дегтярёв: И, Владимир Владимирович, тоже от всех комсомольчан хочу Вас лично поблагодарить как Верховного Главнокомандующего за размещение дополнительных заказов на комсомольских заводах. Это касается и шести корветов для Военно-Морского Флота, и дополнительной партии самолётов «Сухой-35», и, конечно, единственный завод, который производит самолёты пятого поколения «Сухой-57», он тоже в Комсомольске. Спасибо Вам от всего коллектива этих заводов.

В.Путин: Коллективам этих заводов надо передать самые наилучшие пожелания и благодарность за результаты их работы. Вся страна гордится продукцией этих предприятий и, безусловно, не просто гордится, а они составляют реальную, заметную составляющую обороноспособности России. Так что передайте им самые наилучшие пожелания. Я смотрю, Вы в целом по основным направлениям работы уже достаточно хорошо погрузились в эти вопросы и проблемы, держите руку на пульсе. Давайте поговорим поподробнее по каждому из них и попробуем найти решения.

М.Дегтярёв: Спасибо, Владимир Владимирович.

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