С. Митин: Мер, предпринимаемых для развития Донского бассейна, крайне недостаточно

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ состоялся «круглый стол», посвященный сохранению экосистемы Цимлянского водохранилища и потенциала водохозяйственного комплекса Нижнего Дона.

В настоящее время требуются более масштабные меры по оздоровлению и развитию всего Донского бассейна, подобные тем, которые предпринимаются для оздоровления Волги.

Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сенатор провел «круглый стол» «Сохранение экосистемы Цимлянского водохранилища и потенциала водохозяйственного комплекса Нижнего Дона: проблемы и пути решения».

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В мероприятии приняли участие члены Комитета СФ Алексей Кондратенко КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края и Геннадий Орденов, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области представители профильных министерств и ведомств, органов государственной власти Ростовской и Волгоградской областей, научного сообщества, эксперты.

Наша задача — выработать решения, позволяющие гарантированно обеспечить водными ресурсами устойчивое развитие регионов бассейна Нижнего Дона

Мер, уже предпринимаемых для развития Донского бассейна, явно недостаточно, считает Сергей Митин. По его словам, проблемы, связанные с деградацией экосистемы и потенциала водохозяйственного комплекса Цимлянского водохранилища и Нижнего Дона, затрагивают интересы жителей 15 регионов, оказывают существенное влияние на их социально-экономическое развитие. «Наша задача — выработать решения, позволяющие гарантированно обеспечить водными ресурсами устойчивое развитие регионов бассейна Нижнего Дона, сохранить и восстановить водные объекты до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, устранить проблемы с бесперебойным обеспечением жителей городов питьевой водой», — подчеркнул сенатор.

Проблемы, связанные с состоянием экосистемы Цимлянского водохранилища и сохранением потенциала водохозяйственного комплекса Нижнего Дона, находятся на постоянном контроле Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, рассказал Сергей Митин.

По его словам, Комитет СФ прорабатывал с регионами и федеральными министерствами вопрос включения мероприятий по оздоровления Цимлянского водохранилища в государственную программу РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», Федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012–2020 годах», реализуемую в рамках национального проекта «Экология», в государственную программу РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

Сенатор отметил, что Министерством природных ресурсов и экологии РФ совместно с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ был подготовлен и в настоящее время реализуется План мероприятий по оздоровлению Цимлянского водохранилища и его притоков, включающий комплекс мер, направленных на сохранение среды обитания водных биологических ресурсов, рациональное использование водных ресурсов и сокращение объемов безвозвратного водопотребления на объектах промышленности, сельского и жилищно-коммунального хозяйства.

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Геннадий Орденов

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Кондратенко

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин отметил, что многое предпринимается для выравнивания ситуации и на уровне субъектов Федерации. В частности, в рамках государственной программы реализуется подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области», имеющая целью сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.

«Представители региона выступили с предложением о создании не только региональных программ по оздоровления реки Дон, но и о создании федеральной программы по оздоровлению и развитию донского бассейна. Эта инициатива поддержана сенаторами», — сообщил Сергей Митин.

В ходе «круглого стола» выступили заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров, первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин.

По итогам обсуждения будут выработаны рекомендации «круглого стола» по оздоровлению экологической обстановки в бассейне Нижнего Дона и Цимлянского водохранилища, сказал Сергей Митин.

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