В. Матвиенко: Невский экологический конгресс должен стать запоминающимся и представительным событием

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялось заседание Оргкомитета IX Невского Международного экологического конгресса.

В Совете Федерации состоялось первое заседание Организационного комитета IX Невского Международного экологического конгресса, который пройдет 27–28 мая 2021 года на площадке МПА СНГ в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Сопредседателями Оргкомитета стали Председатель СФ, Председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

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В качестве основной Оргкомитет Невского конгресса назвал тему «Экология планеты – устойчивое развитие». Планируется, что мероприятия в рамках форума пройдут в очно-заочном формате при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер.

Оргкомитет принял решение, что с основным докладом на пленарном заседании выступит вице-премьер Виктория Абрамченко.

Экология становится важнейшим элементом и мировой, и внутренней политики во многих государствах. Проблем в сфере экологии накопилось достаточно. В то же время Россия накопила значительный положительный опыт в их решении

По словам Валентины Матвиенко, во всём мире как никогда остро стоят вопросы экологической безопасности, идёт поиск ответов на новые вызовы. «Экология становится важнейшим элементом и мировой, и внутренней политики во многих государствах. Проблем в сфере экологии накопилось достаточно. В то же время Россия накопила значительный положительный опыт в их решении».

Валентина Матвиенко призвала искать нестандартные подходы, подключать представителей науки, ведущих экспертов, бизнес. «В этом как раз и состоит одна из основных задач нашего Конгресса».

По словам Председателя СФ, участники Невского конгресса ориентируются на решение конкретных вопросов в области защиты окружающей среды. Валентина Матвиенко напомнила, что по рекомендациям предыдущих конгрессов были приняты федеральные законы, направленные, в частности, на квотирование атмосферных выбросов, на развитие системы безопасного обращения с отходами.

Спикер СФ уверена, что и предстоящий форум сохранит такой практический подход и окажет положительное влияние на ситуацию в сфере экологии и в России, и в государствах-партнёрах. «Тема IX Конгресса носит широкий, всеобъемлющий характер, затрагивает развитие рационального природопользования, экологическую культуру, сохранение биологического разнообразия. Все эти глобальные вопросы требуют всестороннего изучения, глубокой проработки и максимально широкого обсуждения в обществе».

В Оргкомитете рассчитывают на участие регионов, представителей профильных министерств и ведомств, общественных и научных объединений. «К работе надо также привлекать экологические организации, институты гражданского общества и инициативные группы. Только в диалоге можно находить решения», — считает Валентина Матвиенко.

Заседание Оргкомитета Невского Международного экологического конгресса

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Валентина Матвиенко

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Виктория Абрамченко

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Андрей Яцкин

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Заседание Оргкомитета Невского Международного экологического конгресса

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Алексей Майоров

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Лилия Гумерова

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Инна Святенко

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Олег Мельниченко

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Константин Косачев

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Заседание Оргкомитета Невского Международного экологического конгресса

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Заседание Оргкомитета Невского Международного экологического конгресса

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Заседание Оргкомитета Невского Международного экологического конгресса

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Заседание Оргкомитета Невского Международного экологического конгресса

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Заседание Оргкомитета Невского Международного экологического конгресса

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Заседание Оргкомитета Невского Международного экологического конгресса

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Заседание Оргкомитета Невского Международного экологического конгресса

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Заседание Оргкомитета Невского Международного экологического конгресса

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«Конгресс должен стать по‑настоящему запоминающимся, представительным событием, всё должно пройти на высоком организационном уровне», — подчеркнула Председатель СФ.

По словам Валентины Матвиенко, на фоне сложной международной обстановки, политических процессов экологическая повестка является темой, где Россия может вести диалог с зарубежными партнерами на равных и развивать сотрудничество. «Без международного взаимодействия решить эти трансграничные вопросы невозможно».

Виктория Абрамченко напомнила, что сейчас в Правительстве идет формирование новой стратегии Социально-экономического развития России до 2030 года, где предусматривается отдельный блок по экологии и климату. Вице-премьер предложила сформировать содержательную повестку работы Конгресса с учетом приоритетных проектов. Среди них: проект «Генеральная уборка», в рамках которого ликвидация накопленного вреда проходит за счет загрязнителя; проект «Экономика замкнутого цикла», предусматривающего создание системы вовлечения в оборот вторичных материальных ресурсов и кратное снижение образования отходов; проект «Зеленый город и комфортное село».

Особое внимание заместитель Председателя Правительства РФ обратила на важность включения в повестку вопросов «зеленой» энергетики.

Виктория Абрамченко предложила организовать на полях Конгресса несколько экологических хакатонов. «Это было бы полезным с точки зрения привлечения зарубежных партнеров, обмена технологиями и улучшения практик».

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов выступил с информацией об уже проделанной работе по подготовке Невского конгресса. Запланировано провести десять «круглых столов. На них будут затронуты, в частности, такие темы, как национальные стратегии в области экологии и охраны окружающей среды, рациональное недропользование, лесные ресурсы, сохранение биоразнообразия и экотуризм.

На заседании Оргкомитета также утверждены списки модераторов и спикеров.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан выступила с предложением включить в тематику «круглых столов» вопросы просвещения и экологического воспитания. «Готовы представить конкретные проекты, лучшие региональные практики и обменяться мнениями с зарубежными партнерами».

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл отметил, что в пленарном заседании Конгресса должны принять участие несколько зарубежных участников — «звезд» экологического движения. Кроме этого, сенатор предложил сделать рабочими на форуме три языка – русский, английский и французский.

Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий подтвердил готовность Секретариата выступить основным организатором, в частности, «круглого стола», посвященного интегрированному управлению водными ресурсами. Планируется, что в нем примут участие парламентарии стран Содружества. По его словам, подготовлены предложения по участию в Конгрессе представителей международных организаций.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова отметила, что с нашей стороны будет сделано все необходимое для обеспечения максимально комфортного въезда в страну участников конгресса, который «мы сможем провести безопасно». Также она предложила включить в повестку мероприятия темы безопасности

Первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области отметил, что все предложения будут учтены при подготовке мероприятия. «Проведение Невского экологического конгресса даже в очно-заочном варианте – это важное достижение».

В заседании Оргкомитета также приняли участие Советник Президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета Невского экологического конгресса Антон Кобяков, статс-секретарь-заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова.

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