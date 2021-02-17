Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ провела встречу с губернатором Амурской области и председателем Законодательного Собрания региона.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым ОрловВасилий АлександровичГубернатор Амурской области и председателем Законодательного Собрания Вячеславом Логиновым. ЛогиновВячеслав ЮрьевичПредседатель Законодательного Собрания Амурской области Основной темой беседы стали вопросы социально-экономического развития региона.

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По словам Валентины Матвиенко, Дни субъекта Федерации – еще одна возможность для региона рассказать на федеральной площадке о достижениях и проблемах. Председатель СФ отметила, что Амурская область стала первым регионом, представленным в верхней палате парламента после длительного перерыва. «Успешно проведены в рамках Дней Амурской области заседания комитетов. Это хорошая возможность не только презентовать область на федеральном уровне, но и получить необходимую поддержку в экономическом и социальном развитии. Уверена, Дни придадут дополнительный импульс дальнейшему развитию области».

Валентина Матвиенко высоко оценила деятельность руководства региона в финансовой сфере, но призвала снижать задолженность, особенно ее коммерческой части. «Мы готовы оказывать поддержку в замещении на бюджетные кредиты, чтобы снизить нагрузку на бюджет по выплате процентов», — сказала спикер СФ.

Председатель СФ затронула вопрос обеспечения жильем строителей БАМа. Собеседники обсудили также темы расселения аварийного и ветхого жилья, возведения социальных объектов. Губернатор Амурской области рассказал о ходе ремонтных работ в Тындинской больнице и об открытии в Тынде детской поликлиники после ремонта.

Василий Орлов поблагодарил сенаторов от Амурской области заместителя председателя Комитета СФ по экономической политике Ивана Абрамова АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области и члена Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Александра Корякова КоряковАлександр Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Амурской области за активную деятельность и продвижение интересов региона.

Председатель СФ Валентина Матвиенко и губернатор Амурской области Василий Орлов открыли в верхней палате парламента выставку

Председатель СФ и губернатор Амурской области открыли в верхней палате парламента выставку, посвященную социально-экономическому развитию региона. «Очень интересная экспозиция. На выставке представлены не только достижения региона, но и перспективы его развития», — сказала Валентина Матвиенко.

На стендах представлены фотоматериалы и актуальная информация, касающиеся экономического потенциала области, газификации, аграрной политики, транспортной инфраструктуры, деятельности космодрома Восточный, туризма. Особое внимание уделено проекту развития инфраструктурного каркаса трансграничной территории — агломерации Благовещенск.

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