Д. Пушкарь: Развитие робот-ассистированных технологий выводит качество хирургического вмешательства на новый уровень

Source: Russia – Council of the Federation

Перед сенаторами выступил академик РАН, доктор медицинских наук Дмитрий Пушкарь.

В рамках «Времени эксперта» на 499-м заседании Совета Федерации выступил заведующий кафедрой урологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.Е. Евдокимова, академик РАН, доктор медицинских наук Дмитрий Пушкарь.

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Он рассказал о развитии телемедицинских технологий, внедрении роботизированных операций в медицинскую практику.

Дмитрий Пушкарь является специалистом по проведению робот–ассистированных операций и одним из ведущих роботических хирургов мира.

По его словам, развитие робот-ассистированных технологий выводит качество хирургического вмешательства на новый уровень, позволяет оперировать пациентов, заболевания которых ранее считались неизлечимыми.

Между международными корпорациями, странами мира развернулась серьезная конкуренция в сфере разработки технологий, необходимых для производства робот-ассистированных операций, рассказал академик. В настоящее время безусловным лидером в этом сегменте являются США.

При этом очень важно, чтобы развивались соответствующие отечественные разработки, отметил ученый. Он рассказал о созданном в России робот-ассистирующем хирургическом комплексе, который будет соответствовать лучшим зарубежным аналогам. В настоящее время комплекс находится на стадии испытаний.

Дмитрий Пушкарь выразил надежду на поддержку законодателей, органов исполнительной власти в реализации этого важного проекта.

Ученый подчеркнул, что качество медицинских и, в частности, высокотехнологичных хирургических услуг, должно быть одинаковым для всех регионов России и доступно гражданам в рамках Обязательного медицинского страхования.

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