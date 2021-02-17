Е. Борисов принял участие в пленарном заседании Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор огласил приветствие Председателя СФ организаторам, участникам и гостям мероприятия.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов БорисовЕгор Афанасьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) принял участие в работе пленарного заседания XXXII съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

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Егор Борисов принял участие в работе пленарного заседания XXXII съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России

«Совет Федерации уделяет особое внимание поддержке отечественных фермеров, которые своим трудом обеспечивают развитие различных отраслей сельского хозяйства, сельских территорий, от их успешной работы во многом зависит продовольственная безопасность нашей страны», — отмечается в обращении.

В работе съезда принимают участие представители Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, других федеральных органов государственной власти, Российского сельскохозяйственного банка, а также представители 70 субъектов Российской Федерации.

Егор Борисов принял участие в работе пленарного заседания XXXII съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России

По словам Егора Борисова, в рамках мероприятия планируется обсудить имеющие первостепенное значение вопросы о продовольственном экспорте, ценообразовании на продукты питания, а также меры государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Сенатор также вручил благодарности Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию главам фермерских хозяйств регионов и представителям ассоциаций фермерских и крестьянских хозяйств регионов.

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