Олег Матыцин рассказал о развитии детско-юношеского спорта на «правительственном часе» в Совете Федерации

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 17 февраля, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выступил на заседании «правительственного часа» в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему развития детско-юношеского спорта.

Олег Матыцин отметил, что в соответствии с Указом Президента России увеличение до 70% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, является важным показателем одной из национальных целей – сохранение населения, здоровье и благополучие людей. «Достижение таких высоких показателей невозможно без особого внимания к подрастающему поколению, формированию у детей и подростков устойчивого интереса и осознанной потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом», – подчеркнул Министр.

По данным социологических исследований 2019-2020 гг., проведённых по инициативе Минспорта России, у 90% детей от 3 до 5 лет (как отмечают их родители) наблюдается высокая мотивация к занятиям физической культурой. Но, к сожалению, в возрасте от 6 до 12 лет 25,5% не хотят заниматься спортом. Дети 13-17 лет сохраняют интерес к физической культуре и спорту и 50,4% подростков указали, что эти занятия нужны для поддержания и укрепления здоровья. При этом 64,2% указали на нехватку времени для занятий спортом.

«Мы видим здесь свою задачу по пропаганде и популяризации занятий физической культурой и спортом, в том числе в средствах массовой информации, с помощью мультипликации, проведения занятий в школах», – заявил Олег Матыцин.

В настоящее время в России физической культурой и спортом систематически занимаются около 23 млн детей, что к 2020 году составляет 85% от численности населения в возрасте от 3 до 18 лет. В рамках Единого календарного плана в 2020 году профинансировано проведение свыше 6,5 тысячи спортивных и 200 физкультурных мероприятий среди детей.

Физическое воспитание детей осуществляют более 240 тысяч специалистов в сфере физической культуры и спорта. В 2020 году образовательными организациями, подведомственными Минспорту России, подготовлено 7,5 тысячи специалистов в области физической культуры и спорта с высшим образованием, что на 18% больше, чем в 2019 году. В подведомственных училищах олимпийского резерва подготовлено 544 специалиста со средним профессиональным образованием.

«Мы понимаем, что перед нами стоит задача увеличить кадровое обеспечение сферы, повысить социальные гарантии тренеров, привлечь в работу в детско-юношеском спорте молодых специалистов, сохранить и привлечь специалистов в сельскую местность, – сказал Министр. – Сегодня в подготовке спортивного резерва участвуют около пяти тысяч организаций, финансирование которых в 2020 году увеличено на 21,5 млрд рублей по сравнению с 2015 годом и составляет 188 млрд рублей. Спортивным школам оказывается адресная финансовая поддержка из федерального бюджета».

Олег Матыцин сообщил, что в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в 2020 году осуществлена поставка 466 комплектов спортивного оборудования для создания футбольных полей, а также малых спортивных площадок, на которых возможно проводить тестирование комплекса ГТО; в организации спортивной подготовки поставлен 41 комплект спортивного оборудования и инвентаря, а также 78 комплектов по хоккею; в Республику Крым и г. Севастополь поставлено 160 комплектов спортивных площадок.

Важным является развитие адаптивного спорта. Для занятий спортом детей с ограниченными возможностями здоровья действуют 67 самостоятельных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в 61 субъекте, в которых занимаются 9 тысяч человек, а также 467 отделений и групп с охватом 34 тысячи человек. Занятия проводятся по пяти видам адаптивного спорта. В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» за 10 лет, включая 2020 год, выделено 877,6 млн рублей на приобретение материально-технического оснащения адаптивных учреждений. В 2020 году была оказана поддержка в форме субсидий в размере 100 млн рублей учреждениям адаптивного спорта в 42 субъектах Российской Федерации.

В целях создания единого спортивно-образовательного пространства в сфере физической культуры и спорта, условий для всестороннего развития детей и совершенствования их спортивного мастерства Правительством Российской Федерации в Государственную Думу внесён проект федерального закона, предусматривающий отнесение организаций, реализующих программы спортивной подготовки, к организациям дополнительного образования спортивной направленности, а также наделение тренеров правами, обязанностями и гарантиями педагогических работников.

«Вчера в первом чтении Госдумой принят законопроект, направленный на гармонизацию законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании, – напомнил Министр. – Благодарен сенаторам за активную работу по этому направлению. Главное – объединить ресурсы системы образования и системы спорта, ведь занятия спортом содержат в себе огромный положительный воспитательный потенциал».

Олег Матыцин подчеркнул, что важное место в системе детско-юношеского спорта занимает школьный спорт: «В 12 тысячах школьных спортивных клубов занимается около двух миллионов детей и подростков, в том числе детей-инвалидов, детей из многодетных, малообеспеченных или неполных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Минспортом совместно с Минпросвещения разработана Межотраслевая программа развития школьного спорта, в рамках которой к 2024 году во всех школах будут созданы школьные спортивные клубы».

Особое внимание уделяется также развитию детско-юношеского спорта в сельской местности. «В рамках государственной программы разработана подпрограмма «Спорт на селе», мероприятия которой направлены на строительство спортивных площадок на сельских территориях и стимулирование профессиональной деятельности специалистов сферы физической культуры и спорта, работающих на селе. В регионах сегодня уже имеется опыт социальной поддержки тренерских кадров, работающих на селе, и мы готовы это развивать», – рассказал Министр

Одним из ключевых элементов развития детско-юношеского спорта является создание инфраструктуры в условиях ограниченности бюджетного финансирования. Впервые в отечественной практике реализован механизм прямой финансовой поддержки из федерального бюджета проектов государственно-частного партнёрства в социальной сфере.

«На эти цели с 2018 года были предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в объеме 755 млн рублей. В 2021 году предусмотрены средства федерального бюджета в объёме 7,4 млрд рублей, в 2022 году – 8,6 млрд рублей, в 2023 году – 6,2 млрд рублей. К 2024 году планируется создание 25 крытых футбольных манежей, а также 50 крытых тренировочных катков с искусственным льдом, – сообщил Олег Матыцин. – Министерство спорта и партия «Единая Россия» реализуют совместный проект по созданию в регионах физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. В 2020 году были поставлены 42 комплекта оборудования для создания таких комплексов, в 2021 году предусмотрены средства в сумме 2 млрд рублей на поставку ещё 100 комплексов в 78 регионах».

В заключение Олег Матыцин выразил благодарность сенаторам за совместную конструктивную работу. «Надеюсь, вместе мы решим поставленные задачи, успешно реализуем Стратегию-2030 и разрабатываемую Концепцию развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации», – сказал Министр.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что сегодня состоялся профессиональный и заинтересованный разговор в рамках обсуждения детско-юношеского спорта. Она поблагодарила Олега Матыцина за содержательный доклад и качественную подготовку «правительственного часа».

«Развитие детско-юношеского спорта – это важнейший вопрос. Мы все, конечно же, гордимся выдающимися успехами наших спортсменов, болеем за них. Но, если не будет развиваться детско-юношеский спорт, у нас и не будет дальше выдающихся спортсменов. Именно там закладываются основы будущего мастерства, – подчеркнула спикер верхней палаты парламента. – Есть специализированные детско-юношеские школы, школы олимпийского резерва (это всё очень важно, это надо поддерживать и развивать), но есть дворовый спорт, который всегда у нас был очень важным. Футбольные поля, баскетбольные кольца, тренажёры – это не стоит больших затрат».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что Министерство спорта Российской Федерации должно быть главным центром управления всем спортом – и методическим, и в части лицензирования, и в части стандартов и всего остального.

«Олег Васильевич, хочу поблагодарить вас и ваших коллег за конструктивное взаимодействие с верхней палатой – палатой регионов, за то, что вы всегда оперативно откликаетесь на обращения сенаторов. И, я думаю, вы убедились в нашей заинтересованности помогать, сотрудничать, конструктивно и дальше взаимодействовать, для того чтобы спорт стал для всех нас нормой жизни, для каждого гражданина нашей страны», – заключила Валентина Матвиенко.

Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Пресс-служба Минспорта России

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