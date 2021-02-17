О. Матыцин в рамках «правительственного часа» на заседании СФ рассказал о развитии детско-юношеского спорта в стране

Source: Russia – Council of the Federation

Популяризация спорта и создание условий для занятий им подрастающего поколения – наши приоритеты, отметил Министр спорта РФ.

В рамках «правительственного часа» на 499-м заседании СФ выступил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Он представил доклад о развитии детско-юношеского спорта в стране.

Министр отметил, что 2020 г. был очень непростым. «Сфера детско-юношеского спорта серьезно пострадала: был практически приостановлен спортивный календарь, международные спортивные мероприятия, закрыты тренировочные базы».

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Тем не менее, сказал Олег Матыцин, был задействован максимально эффективный механизм для приведения этой сферы в норму, восстановлена работа федеральных баз в соответствии с нормативными требованиями. «Мы провели 4700 спортивных мероприятий, из них 2227 – среди детей и юношей».

Министр коснулся темы борьбы с допингом. Он напомнил, что в конце прошлого года спортивным арбитражным судом в Лозанне поставлена точка в споре между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством.

«Считаем успешной завершенную работу, несмотря на санкции, которые приняты. Самое главное, что наши спортсмены получили возможность участвовать во всех соревнованиях, включая Олимпийские игры, без каких‑либо ограничений». По словам Олега Матыцина, борьба с допингом – одно из ключевых направлений, в том числе, в сфере детско-юношеского спорта.

Он отметил, что в ноябре прошлого года Правительством РФ принята Стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 г. В документе поставлена задача достижения показателя в 70 проц. систематически занимающихся граждан, при этом главный приоритет – популяризация спорта и создание условий для занятий им подрастающего поколения.

«В настоящее время в России физкультурой и спортом систематически занимаются 23 миллиона детей, что составляет 85 процентов населения в возрасте от трех до пятнадцати лет», — сообщил Министр.

По его словам, в рамках единого календарного плана в 2020 г. профинансировано проведение 6,5 тыс. спортивных и 200 физкультурных мероприятий. Физическое воспитание осуществляют более 240 тыс. специалистов. «Повышение качества и количества специалистов – одно из важнейших направлений, без которого нам не решить задачу максимального вовлечения детей в спорт и обеспечения их качественной подготовки».

Олег Матыцин также затронул вопросы привлечения специалистов для работы в сельскую местность, повышения привлекательности Комплекса ГТО, развития адаптивного спорта для детей с ограниченными возможностями здоровья, укрепления спортивной инфраструктуры в разных регионах страны и др.

По окончании выступления Министр ответил на ряд вопросов сенаторов.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры затронул тему разработки проекта федерального закона, направленного на гармонизацию законодательства в сфере спорта и образования.

Член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва Дина Оюна ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва отметила необходимость развития спортивной инфраструктуры на селе, подчеркнув, что здесь необходима эффективная поддержка со стороны Министерства спорта РФ.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Ольга Ковитиди КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым коснулась проблематики привлечения детей к занятиям спортом, а также установленных стандартов физических нагрузок.

Член Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области отметила важность введения в спортивных колледжах адаптированных образовательных программ для детей с ментальными нарушениями.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области сказал о необходимости законодательного уточнения понятия детско-юношеского спорта, а также придания тренерам статуса педагогических работников.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края коснулась работы школьных спортивных клубов и спортивных лиг.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области затронул тему введения социального налогового вычета за занятия физкультурой и спортом.

Член Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края поднял вопрос, связанный с организацией и проведением всероссийских физкультурных мероприятий.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Северная Осетия — Алания Арсен Фадзаев ФадзаевАрсен Сулеймановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Северная Осетия – Алания подчеркнул важность дополнительной поддержки и повышения заработной платы молодых тренеров.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа отметила значение социально ориентированных некоммерческих организаций в развитии детско-юношеского спорта.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области затронул тему оснащения спортивных организаций необходимых инвентарем и оборудованием, укрепления их материально-технической базы.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области поднял вопрос, связанный с софинансированием расходов субъектов РФ на развитие физкультуры и спорта из средств федерального бюджета.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области Анатолий Широков ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области отметил важность внедрения цифровых технологий в сфере физкультуры и спорта.

Первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области затронул вопрос о подготовке и проведении в 2021 г. международных соревнований в Российской Федерации.

В ходе обсуждения также выступили член Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Владимир Кравченко, КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Константин Долгов. ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области

По итогам мероприятия председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы представила проект постановления верхней палаты парламента «О развитии детско-юношеского спорта в Российской Федерации». Документ принят сенаторами за основу.

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