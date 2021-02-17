Почему уязвимость перед лицом изменения климата негативно сказывается на кредитном рейтинге суверенных заемщиков

Source: IMF – News in Russian

Серхан Севик и Жоао Товар Жаллес

17 февраля 2021 г.

(Фото: ELOISA LOPEZ/REUTERS/Newscom)

Изменение климата делает мир более опасным местом.

Разрушительные последствия аномально жаркой погоды, засух, ураганов и прибрежных наводнений не ограничиваются потерями человеческих жизней и ущербом для благосостояния людей, они также оставляют глубокие следы на финансах страны.

В недавнем исследовании персонала МВФ делается заключение, что уязвимость или устойчивость страны по отношению к изменению климата может напрямую сказываться на ее кредитоспособности, стоимости заемных средств для нее и, в конечном счете, на вероятности ее дефолта по суверенным долговым обязательствам.

Об экономических последствиях изменения климата известно уже давно, но исследования того, как изменение климата сказывается на суверенном риске, были ограниченными.

Полученные заключения служат свидетельством взаимосвязи между изменением климата и суверенными кредитными рейтингами. Проведенное исследование опирается на сходную аналитическую работу, в которой впервые рассматривалась связь уязвимости по отношению к изменению климата и риска суверенного дефолта. В нашем исследовании также обнаружена связь между климатическими потрясениями и доходностью по суверенным облигациям.

Одной из постоянно возникающих тем в рамках этих заключений является то, что финансовые риски, создаваемые изменением климата, сильнее проявляются в развивающихся странах, особенно в тех, которые недостаточно подготовлены к решению проблем климатических потрясений, в том числе вследствие отсутствия пространства для маневра в политике.

Климатический кредитный рейтинг

Лучшее понимание того, как изменение климата влияет на суверенные кредитные рейтинги, может служит ценным ориентиром в отношении того, какие суммы заемных средств государственные органы и фирмы могут безопасно привлекать и каковы будут связанные с этим расходы.

Для измерения уязвимости и стойкости мы используем набор данных об уязвимости и стойкости по отношению к изменению климата, составленный Notre Dame Global Adaptation Initiative. Данные показывают общую подверженность страны нарушениям в нормальной деятельности, связанным с климатическим факторами, и ее потенциал в преодолении последствий изменения климата.

Используя выборку из 67 стран за период 1995–2017 годов, мы обнаружили, что уязвимость по отношению к изменению климата негативно влияет на суверенные кредитные рейтинги, даже если принимать во внимание традиционные макроэкономические характеристики, определяющие спреды по суверенным облигациям и кредитоспособность.

В использованной выборке стран повышение уязвимости по отношению к изменению климата на 10 процентных пунктов связано с увеличением спредов по долгосрочным (10-летним) государственным облигациям относительно контрольного показателя США примерно на 30 базисных пунктов. С другой стороны, мы обнаружили, что повышение стойкости к изменению климата на 10 процентных пунктов связано с сокращением спредов по долгосрочным государственным облигациям на 7,5 базисного пункта.

Однако при разделении выборки на различные группы стран обнаруживаются значительные расхождения в результатах для стран с развитой экономикой и развивающихся стран.

Уязвимость по отношению к изменению климата не оказывает значимого влияния на спреды по облигациям и кредитные рейтинги встранах сразвитой экономикой, тогда как в случае стран сформирующимся рынком и развивающихся стран ее последствия намного сильнее, что в значительной степени объясняется их меньшими возможностями в области адаптации к изменению климата и смягчения его влияния. Увеличение уязвимости по отношению к изменению климата на 10 процентных пунктов связано с увеличением спредов по долгосрочным государственным облигациям стран с формирующимся рынком и развивающихся странах более чем на 150 базисных пунктов, в то время как повышение устойчивости к изменению климата на 10 процентных пунктов связано с сокращением спредов по облигациям на 37,5 базисного пункта. В среднем это в пять раз больше, чем для всей выборки стран. Более того, разница между странами 25-ого и 75-ого квантиля составляет 233 базисных пункта в отношении уязвимости к изменению климата и 56 базисных пунктов в отношении устойчивости к изменению климата.

Дефолт по долговым обязательствам

Используя те же относящиеся к конкретным странам данные об уязвимости и стойкости по отношению к изменению климата, аналогичная закономерность была обнаружена при рассмотрении связи между изменением климата и дефолтами по суверенному долгу.

На базе выборки из 116 стран за тот же период 1995–2017 годов было обнаружено, что страны с большей уязвимостью по отношению к изменению климата имеют более высокую вероятность дефолта по долговым обязательствам по сравнению со странами, характеризующими большей устойчивостью к климатическим сдвигам.

Результаты нашего эмпирического исследования также указывают на то, что стойкость по отношению к изменению климата может уменьшать вероятность дефолта суверенных заемщиков по сравнению с теми странами, которые более уязвимы по отношению к изменению климата, при прочих равных традиционных факторах, определяющих вероятность дефолта суверенных заемщиков.

Укрепление стойкости

Если не будут приняты надлежащие меры, изменение климата во всем мере неизбежно станет реальностью. Повышение температуры, изменение устоявшихся погодных условий, таяние ледников, усиление штормовых явлений и повышение уровня моря, без сомнений, создает факторы уязвимости, особенно в странах с низкими доходами.

По мере того как страны выбирают устойчивые пути восстановления экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19, становятся очевидны выгоды стойкости по отношению к климатическим условиям. В частности, для развивающихся стран с ограниченным бюджетным потенциалом могли бы быть полезны альтернативные инструменты, в том числе страхование от катастроф и схемы обмена долга на экологические программы, призванные мобилизовать ресурсы на инвестиции в стойкую инфраструктуру и на меры по охране окружающей среды и в то же время уменьшающие бремя долга.

Одновременно с этим можно уменьшить напряжение в сфере государственных финансов вследствие изменения климата и снизить стоимость заемных средств, связанную с более низкими кредитными рейтингами, за счет таких мер, как осуществление экономически эффективных стратегий смягчения изменений климата и адаптации к ним, формирование структурной стойкости к климатическим рискам, в том числе с помощью устойчивой к потрясениям инфраструктуры, укрепление финансовой стойкости за счет бюджетных резервов и программ страхования и повышение экономической диверсификации для уменьшения чрезмерной зависимости от чувствительных к климатическим условиям секторов.

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Серхан Севик в настоящее время занимает должность старшего экономиста в Департаменте стран Западного полушария (ДЗП) МВФ, в котором он работает по странам Карибского бассейна. До перехода в ДЗП в ноябре 2018 года г-н Севик работал в Департаменте по бюджетным вопросам и Департаменте стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Ранее г-н Севик занимал должность главного экономиста по странам мира с формирующимся рынком в компаниях Morgan Stanley and Nomura.

Жоао Товар Жаллес — доцент экономики в Университете Лиссабона. До этого он работал старшим экономистом в Португальском совете по государственным финансам. Жоао также занимал должность экономиста в МВФ, ОЭСР и ЕЦБ. В рамках своей научной деятельности он преподавал в Институте политических наук в Париже, в Университете Абердина, в Кембриджском университете и в Университете Нова в Лиссабоне. Основные сферы исследований д-ра Жаллеса включают налогово-бюджетную политику, вопросы точности прогнозирования, структурные реформы, макрофинансовые связи и экономику энергетической сферы. Он является автором многочисленных работ и имеет более 100 научных публикаций в авторитетных журналах. Он имеет степень доктора экономических наук Кембриджского университета.

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