Предусматривается возможность включения в индивидуальный лицевой счет сведений о трудовой деятельности за период до 1 января 2020 года

Source: Russia – Council of the Federation

Соответствующий федеральный законпредставила на заседании СФ И. Святенко.

Сенаторы поддержали Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 12 и 16 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде». Докладчиком по этому вопросу стала председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

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Федеральный закон направлен на расширение возможности для реализации прав граждан в сфере электронного взаимодействия, дополнение индивидуального лицевого счета работника в Пенсионном фонде РФ информацией обо всех должностях (профессиях), по которым работник осуществлял трудовую деятельность, переводах, основаниях увольнения, а также на упрощение взаимодействия работника и работодателя при дистанционной работе, при обращении дистанционно в центры занятости населения для получения пособия по безработице.

Документом предусматривается право граждан на обращение в органы Пенсионного фонда РФ с заявлением о включении в их индивидуальные лицевые счета сведений о трудовой деятельности за периоды работы или профессиональной служебной деятельности до 1 января 2020 г., записи о которых содержатся в трудовой книжке. Сведения о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 г. вносятся в раздел «Сведения о трудовой деятельности» индивидуального лицевого счёта зарегистрированного лица согласно записям, содержащимся в трудовой книжке.

В соответствии с Федеральным законом, в случае выявления несоответствия сведений о трудовой деятельности за периоды работы или профессиональной служебной деятельности с 1 января 2002 г. сведениям индивидуального (персонифицированного) учета, ранее учтенным на индивидуальном лицевом счете, такие сведения в раздел «Сведения о трудовой деятельности» включаются с учетом результатов проведения Пенсионным фондом РФ проверки их полноты и достоверности.

В настоящее время, согласно статье 2 Федерального закона от 16 декабря 2019 г. «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», работнику предоставлено право выбора между продолжением ведения работодателем трудовой книжки в письменной форме или предоставлением ему работодателем сведений о трудовой деятельности в электронном виде. При этом работодатель передает в информационную систему Пенсионного фонда РФ сведения о трудовой деятельности работника, формирующиеся с 1 января 2020 г.

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