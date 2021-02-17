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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ17.02.2021 12:10

Протон-ПМ приступил к обучению мультипрофессионалов

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») запустила курсы повышения квалификации для инженеров-технологов «Основы программирования на станках с числовым программным управлением». Обучение организовано на базе Центра дуального образования предприятия и нацелено на сокращение сроков освоения новой продукции и повышение производительности труда.

Первая группа специалистов механообрабатывающих цехов уже завершила обучение. По словам одного из участников, ведущего инженера-технолога цеха 2 Андрея Губина, программа курса включает в себя большой практический блок: отработку технологии и управляющей программы изготовления деталей, которые потом пойдут в серию. Отмечает, что с большим интересом поработал на станке.

За полгода, с января по июнь 2021 года, программированию на станках с ЧПУ планируется обучить 17 инженеров-технологов. Совсем скоро они смогут попробовать новые компетенции в деле, ведь уже в марте стартует корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы Протона — 2021».

Альберт Касимов, главный технолог Протон-ПМ: «Идея обучиться программированию зародилась в среде самих технологов. Этому во многом способствовал опыт их участия в чемпионатах WorldSkills, где от специалистов требуется мультикомпетентность. Этот вектор развития технологов для меня всегда казался правильным, в связи с чем инициатива была поддержана и воплощена службой персонала в формате курсов повышения квалификации. Мы расширяем знания технологов о 3D-моделировании, принципах и последовательности проектирования технологических операций, режимах обработки. Это поможет нашей службе выпускать техпроцессы на качественно новом уровне и минимизировать количество возможных ошибок при их разработке».

Сегодня служба персонала предприятия запускает ещё один курс — «Корректировка управляющих программ», предназначенный для операторов и наладчиков станков с ЧПУ, работающих в ночную смену. Это позволит им самостоятельно вносить изменения в программы, и тем самым минимизировать простои оборудования, связанные с ожиданием технолога или программиста. Обучение стартует уже в этом месяце.

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