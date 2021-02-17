Source: Russia Federal Space

#Роскосмос17.02.2021 16:59

Работает Комиссия Госкорпорации «Роскосмос» по рассмотрению жалоб в сфере закупок

С 1 октября 2020 года начала свою деятельность Комиссия Госкорпорации «Роскосмос» по рассмотрению жалоб в сфере закупок.

Комиссия Госкорпорации «Роскосмос» по рассмотрению жалоб в сфере закупок является коллегиальным органом Госкорпорации «Роскосмос», в котором осуществляется процедура обжалования поставщиком, участником закупки условий извещения и (или) документации о закупке, действий (бездействия) заказчика, организатора закупки, специализированной организации, закупочной комиссии при осуществлении закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Регламент работы комиссии Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» по рассмотрению жалоб в сфере закупок утвержден приказом Госкорпорации «Роскосмос» от 3 августа 2020 г. № 203.

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