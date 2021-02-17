Сенаторы обсудили вопросы соцподдержки воинов-интернационалистов и ликвидации последствий стихии на Дальнем Востоке

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе 499-го заседания Совета Федерации сенаторы высказались по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области поднял вопрос о мерах адресной социальной поддержки воинов-интернационалистов, проходивших военную службу за пределами страны, в частности, в Афганистане. Сенатор предложил провести на площадке Комитета СФ «круглый стол» на тему дополнительной поддержки такой категории граждан.

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Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края высказался по вопросу субсидирования авиационных перелетов для жителей Дальнего Востока. Сенатор предложил дополнительно рассмотреть эту тему на заседаниях Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и Комитета СФ по экономической политике.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области сообщил о результатах проведенного 11 февраля в ФСИН России рабочего совещания по вопросам трудовой занятости осужденных и обеспечения государственными и муниципальными заказами учреждений УИС. Основной повесткой дня стало подведение итогов работы по ранее принятым на парламентских слушаниях рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации относительно трудоустройства осужденных и обеспечения государственными и муниципальными заказами учреждений уголовно-исполнительной системы.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики, заместитель председателя Совета при Председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества Любовь Глебова ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики проинформировала об итогах состоявшегося 16 февраля совещания на тему «Социальные инициативы граждан как форма соработничества с органами государственной власти: опыт регионов». Сенатор отметила, что партнерство между государственными и общественными институтами в самых разных сферах – залог развития страны. «От интенсивности этого взаимодействия зависит успех по достижению результатов нашего благосостояния, благополучия, развития человека, что является задачей любого государства».

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края Елена Грешнякова ГрешняковаЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края высказалась за выделение дополнительных бюджетных средств для восстановления объектов системы жизнеобеспечения ряда дальневосточных районов, принявших на себя недавно удар снежной стихии.

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