Совет Федерации назначил членов Центральной избирательной комиссии РФ от верхней палаты парламента

Source: Russia – Council of the Federation

Кандидатуры членов ЦИК представил на заседании палаты В. Тимченко.

Совет Федерации рассмотрел вопрос о назначении членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации. С докладом на эту тему выступил председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области

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Он напомнил, что в марте этого года истекает срок полномочий действующего состава ЦИК. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ЦИК России состоит из 15 членов и формируется один раз в пять лет.

«Совет Федерации назначает пять членов ЦИК России из числа кандидатур, предложенных законодательными органами государственной власти и высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации», — сказал Вячеслав Тимченко.

Профильным Комитетом СФ в установленный срок были получены предложения от 84 регионов, сообщил сенатор.

499-е заседание Совета Федерации

Он проинформировал, что в список кандидатов включены заместитель Председателя ЦИК России нынешнего состава Николай Булаев, председатель Избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина, глава администрации городского округа Красногорск Московской области Эльмира Хаймурзина, члены ЦИК России Евгений Шевченко и Борис Эбзеев.

«Вчера на заседании нашего Комитета мы внимательно изучили поступившие материалы по каждой кандидатуре. Всем кандидатам членами Совета Федерации были заданы вопросы, получены ответы, состоялось всестороннее обсуждение», — отметил Вячеслав Тимченко.

«Представленные документы свидетельствуют о том, что кандидаты отвечают требованиям законодательства Российской Федерации для избрания членами ЦИК», — добавил сенатор.

В ходе заседания Совета Федерации по каждой из кандидатур состоялось тайное голосование с использованием электронной системы. В итоге все они были поддержаны сенаторами.

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