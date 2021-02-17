С. Белоусов: Российская органика может и должна стать новым международным брендом

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в деловой программе 32-й международной выставки натуральных продуктов и товаров BioFach 2021.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края принял участие в деловой программе 32-й международной выставки натуральных продуктов и товаров BioFach 2021.

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На сессии, организованной проектом «Германо-Российский аграрно-политический диалог» совместно с Роскачеством, участники обсудили потенциал для развития отечественного органического производства, а также планы по взаимодействию России с другими странами органического движения, признанию и интеграции в международную торговлю.

Открывая дискуссию, Сергей Белоусов отметил, что участие России в международной выставке натуральных продуктов и товаров BioFach стало уже доброй традицией. Несмотря на ограничительные меры, ярмарка остается эффективной площадкой по обмену опытом и поиску оптимальных решений, направленных на обеспечение продовольственной безопасности и развитие экологичных методов ведения сельского хозяйства.

«Рынок органических продуктов во всем мире в последние годы растет опережающими темпами и обратить вспять этот рост не смогла даже пандемия коронавируса. Наоборот, люди стали массово заботиться о своём здоровье, в том числе, отдавая предпочтение здоровому питанию», — заявил законодатель.

По словам сенатора, в текущих экономических условиях органика — хорошая возможность для отечественных аграриев переориентировать производство, повысив рентабельность и конкурентоспособность своей продукции, сохранив рабочие места и доходы.

Законодатель также сообщил, что Совет Федерации, как палата регионов заинтересована в расширении спектра и географии производства органической продукции. После принятия Федерального закона об органическом производстве, его реализация поставлена на парламентский контроль. «Мы следим за ситуацией в регионах и отмечаем растущую заинтересованность российских субъектов в развитии органического сектора на своих территориях». В частности, для этого точечно решаются задачи увеличения площади сертифицированных земель, сохранения и повышения плодородия почв. Свою эффективность демонстрируют реализуемые на местах меры поддержки сельхозтоваропроизводителей в этом направлении, а также образовательные проекты для малого и среднего бизнеса.

Однако, по мнению Сергея Белоусова, существуют факторы, сдерживающие развитие отечественного рынка органической продукции. «Большинство российских потребителей до сих пор не чувствует разницы между органическим продуктом и маркетинговыми надписями: «натуральная» или «фермерская» продукция. Необходима большая просветительская работа в СМИ и интернет-пространстве. Важно рассказывать потребителю о качествах и свойствах такой продукции, чтобы формировать спрос», — считает сенатор.

Экспорт продукции, с точки зрения Сергея Белоусова, — еще одно важное направление, которое следует развивать. «Жесткий запрет на ГМО и низкий уровень загрязнения окружающей среды создают хорошие имиджевые предпосылки для наращивания экспортных поставок. Россия по праву может гордиться качеством своей продукции, а российская органика может и должна стать новым международным брендом», — резюмировал парламентарий.

Международный конгресс натуральных продуктов и товаров BioFach проходит в Германии ежегодно и является крупнейшей площадкой для демонстрации органической продукции со всего мира.

В мероприятии приняли участие представители Министерства сельского хозяйства России и Германии, отраслевые союзы, эксперты и крупнейшие российские производители органической продукции.

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