Уточняется порядок установления повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии родителям недееспособных инвалидов с детства

Source: Russia – Council of the Federation

Вносятся изменения в Федеральный закон «О страховых пенсиях».

На заседании СФ одобрен Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона «О страховых пенсиях». На эту тему выступила заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова. БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области

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Федеральный закон направлен на устранение правовой неопределенности в части права на повышенную фиксированную выплату к установленной страховой пенсии родителю недееспособного инвалида с детства, нуждающемуся в постоянном постороннем уходе и помощи (надзоре), находящемуся на иждивении своего родителя и после достижения инвалидом совершеннолетнего возраста.

Документом в целях реализации положений Постановления Конституционного Суда РФ от 22 апреля 2020 г. предусматривается, что родителям, являющимся опекунами лиц из числа недееспособных инвалидов с детства, которые не находятся на полном государственном обеспечении, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. Такое повышение устанавливается в сумме, равной одной третьей суммы, предусмотренной ч. 1 ст. 16 Федерального закона «О страховых пенсиях», на каждого недееспособного инвалида с детства, но не более чем на трех недееспособных инвалидов с детства.

При этом устанавливается, что лицу, которому была повышена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости или по инвалидности и осуществлен перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в связи с достижением ребенком возраста 18 лет, при поступлении в течение 12 месяцев со дня указанного перерасчета документов, подтверждающих признание инвалида с детства недееспособным, производится перерасчет размера такой фиксированной выплаты.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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