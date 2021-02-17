Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения в Краснодарском крае

Source: Russia Ministry of Energy

Минэнерго России взяло на особый контроль восстановление электроснабжения в Краснодарском крае, где из-за налипания мокрого снега на проводах происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «Россети Кубань» – «Сочинские электрические сети»).

Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 20 населённых пунктах (18 450 человек). Восстановительные работы ведут 22 бригады энергетиков (56 специалистов и 22 единицы техники). Задействовано 7 резервных источников энергоснабжения.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра ПАО «Россети» 8-800-220-0-220 или на специализированном портале компании.

05.02.2021

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») выполняет комплексную реконструкцию воздушной линии электропередачи 220 кВ «Липецкая – Казинка (1 и 2 цепи)». Реализация проекта предусматривает полную замену оборудования линии – опор, фундаментов, провода, грозозащитного троса и т.д.

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