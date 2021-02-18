Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы и эксперты обсудили вопросы реализации федерального законодательства в сфере охраны окружающей среды.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области провел совещание на тему «О вопросах реализации Федерального закона «О внесении изменений в статью 46 ФЗ «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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Сенатор пояснил, что в рамках мероприятия проводится также первое заседание рабочей группы, включающей представителей всех комитетов верхней палаты парламента. Рабочая группа по мониторингу мер по обеспечению предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов была создана после принятия указанного Федерального закона.

«Необходимость принятия этого закона была обозначена в поручении Президента России и касалась произошедшего ранее разлива нефтепродуктов в результате аварии на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», — напомнил он.

Авария в Норильске во многом стала поворотным событием для российской экологической повестки

Как отметил Геннадий Орденов, авария в Норильске во многом стала поворотным событием для российской экологической повестки. «Принятый закон направлен на предупреждение подобных ситуаций и повышение ответственности бизнеса. Он вводит уведомительный порядок утверждения плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (РНиН)», — пояснил сенатор. «Эксплуатирующая организация направляет уведомление об утверждении указанного плана в федеральные органы исполнительной власти. При осуществлении мероприятий по предупреждению РНиН организация обязана иметь план и финансовое обеспечение для осуществления предусмотренных им мероприятий».

По его словам, до принятия Федерального закона для сухопутных территорий отсутствовал уведомительный порядок утверждения плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. Таким образом, по поручению Президента РФ, были внесены изменения в природоохранное законодательство, чтобы устранить этот пробел.

Сенатор обратил внимание, что закон начал действовать с 1 января 2021 г., при этом предусмотрены переходные положения, позволяющие компаниям утвердить планы, согласно новому порядку до 1 января 2024 г. Такой срок обусловлен необходимостью проводить комплексные учения перед утверждением плана.

Геннадий Орденов подчеркнул, что для реализации норм этого федерального закона Министерством природных ресурсов и экологии РФ был утвержден план-график подготовки нормативно-правовых актов, устанавливающих критерии определения объектов по степени опасности.

Кроме этого определены требования к содержанию планов ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН), порядок проведения комплексных учений по подтверждению готовности организаций к действиям по выполнению плана ЛАРН, а также утверждающих методику расчета финансового обеспечения ликвидации нефтеразливов на суше.

Сенатор проинформировал, что в настоящее время 4 из 5 подзаконных актов были приняты. Проект Приказа Минприроды России об утверждении Методики расчета финансового обеспечения находится на рассмотрении Министерства юстиции РФ.

Работа по совершенствованию законодательства в сфере экологической безопасности будет продолжена, заверил Геннадий Орденов.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Геннадий Орденов

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Мохмад Ахмадов

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Участники совещания составили проект решения, в котором профильным министерствам и ведомствам были даны рекомендации по проведению мониторинга исполнения принятых подзаконных актов. Кроме того, Министерству природных ресурсов и экологии РФ было рекомендовано внести изменения в статью 5 Федерального закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» в части приведения термина «противофонтанные работы» в соответствие с проводимыми мероприятиями (операциями) при проведении противофонтанных работ.

Также Министерству РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий рекомендовано на заседании Межведомственной комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей (МАК) рассмотреть вопрос проведения аттестации на новый вид аварийно-спасательных работ – работы по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории страны, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря РФ.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства транспорта РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, МЧС России, Росприроднадзора, Росморречфлота, Ростехнадзора, Российского Государственного университета им. И.М. Губкина, эксперты.

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