Анастасия Бондаренко выступила на финальном мероприятии проекта «Молодёжный глобальный прогноз развития энергетики»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 18 февраля. – Анастасия Бондаренко приняла участие в презентации лучших разработок проекта «Молодёжный глобальный прогноз развития энергетики».

Проект проводится благотворительным фондом «Надёжная смена» при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки и Федерального агентства по делам молодёжи. Студенческие команды Казанского государственного энергетического университета, Санкт-Петербургского горного университета, Национального исследовательского университета «МЭИ» и молодёжные команды АО «СО ЕЭС», АО «Татэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», ставшие победителями, провели презентацию разработанных ими стратегий развития российской и мировой энергетики.

«Несмотря на непростой год, пандемию и связанные с ней ограничения, вы успешно справились со сложными задачами. Ваши проекты ещё будут дополнительно проанализированы и, уверена, что востребованы. Идеи, которыми вы обмениваетесь друг с другом под руководством преподавателей университетов – это закладка фундамента вашего будущего. То, что такое мероприятие проходит при поддержке Молодежного энергетического агентства БРИКС, говорит о том, что это не только наш узкий взгляд, но и взгляд молодёжи других стран», – отметила Анастасия Бондаренко.

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