А. Клишас: Государство заинтересовано в ресоциализации несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в видеоконференции, посвященной обсуждению социального проекта.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края принял участие в видеоконференции в рамках открытия социального проекта «Начни с чистого листа».

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В мероприятии участвовали заместитель директора ФСИН России Валерий Бояринев, директор по развитию АНО ФК «Тотем» Евгений Иванов, исполнительный директор Фонда Президентских грантов Антон Долгов, первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Роман Карманов, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, а также руководство территориальных органов ФСИН России, начальники воспитательных колоний.

Проект «Начни с чистого листа» реализуется АНО ФК «Тотем» и ФСИН России при поддержке Фонда Президентских грантов и при партнерстве с Росфинмониторингом, ИД «Комсомольская правда», ВГТРК, Межгосударственным журналом о культуре и искусстве в СНГ «Содружество искусств».

Целью проекта является внедрение новых практик, направленных на ресоциализацию несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, их адаптацию в социуме.

Как отмечают эксперты, нахождение детей в психотравмирующих условиях негативным образом сказывается на формировании личности, лишая ребенка возможности стать полноценным членом общества. У несовершеннолетних отсутствует практика обычного общения и им крайне трудно создать себе зону личного комфорта.

При выходе в социум им сложно осуществлять и защищать свои имущественные и личные неимущественные права. Зачастую также возникают проблемы в ходе обращения данной категории граждан в соответствующие инстанции для оказания им юридической помощи. Таким образом, вместо перевоспитания в колонии, многие из осужденных несовершеннолетних обращаются к единственно понятной и доступной среде – криминальной.

Государство очень заинтересовано в ресоциализации несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы

По словам Андрея Клишаса, государство очень заинтересовано в ресоциализации несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

«Сама идея поддержать оступившихся ребят и создать такую среду, которая даст возможность им вернуться к полноценной жизни, крайне ценна», — сказал сенатор.

Совет Федерации уделяет пристальное внимание данной проблеме. В частности, 25 июня 2020 года Комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству был проведен круглый стол на тему «Гарантии соблюдения прав несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации».

Как отметил Андрей Клишас, принимаемые в последние годы меры, в том числе законодательные, позволили улучшить положение несовершеннолетних осужденных и уменьшить количество несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Так, количество несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, за 10 лет сократилось более чем в 4 раза. Это стало результатом успешной работы по профилактике правонарушений в подростковой среде, а также либерализации уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в отношении несовершеннолетних.

В настоящее время уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации установлены основные гарантии прав подростков, содержащихся в пенитенциарных учреждениях. Для них создаются улучшенные жилищно-бытовые условия и устанавливаются повышенные нормы питания, оказывается содействие в получении образования.

Андрей Клишас также отметил конструктивную позицию ФСИН России по данному вопросу.

«То, что служба ведет диалог с общественными организациями для решения такой важной общественной задачи, делает ей честь», — сказал сенатор.

По мнению парламентария, сотрудники воспитательных колоний проводят значительную педагогическую и социально-психологическую работу, чтобы отвратить подростков от криминальной среды, дать осужденным образование, востребованные на рынке труда профессии, снизить риск повторного совершения преступлений.

Вывести проводимую работу на качественно новый уровень призван социальный проект «Начни с чистого листа» с учетом положительного опыта команды воспитанников ФК «Тотем» под руководством президента клуба и его основателя Сергея Горбунова. Участники детской команды — воспитанники Красноярского детского дома №1, дети из неблагополучных семей, лишенные родительской опеки и внимания.

Юные футболисты смогли противостоять негативным явлениям в обществе и реализовать себя в спорте, стали сторонниками здорового образа жизни и открыли для себя новые горизонты собственного будущего. Мобилизовав свою силу духа и волю к победе, они успели стать не только участниками и победителями различных соревнований у себя в регионе, но и завоевать призовые места в турнирах общероссийского, европейского и мирового уровней.

Среди их побед — первое место в первенстве России по мини-футболу среди детских домов и школ-интернатов, также они стали чемпионами Европы в Международном турнире «Надежда на Евро» среди детских домов и школ-интернатов в Польше. Игроки Футбольного клуба «Тотем» стали абсолютными чемпионами на Чемпионате Мира по футболу среди детей из детских домов и школ-интернатов «Hope for Mundial», заняли первое место на Чемпионате Мира среди детей из детских домов и школ-интернатов, который также состоялся в Польше. Кроме того, клуб получил статус официального посла Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 в России, а его социальный проект под названием «Мы все — одна команда» вошел в ТОП-100 лучших проектов страны в 2018 году.

Учитывая положительный опыт клуба, социальный проект «Начни с чистого листа» призван вовлечь несовершеннолетних осужденных в спортивную, культурную и иную общественно полезную деятельность, способствуя их социальной адаптации.

Одна из ключевых ролей в этом процессе отводится государственным институтам, общественности и НКО.

По мнению Андрея Клишаса, необходимым связующим звеном может служить институт уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации.

«В 2020 году был принят федеральный закон об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, обеспечивающий дополнительные гарантии и механизмы государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также регулирующий вопросы взаимодействия региональных уполномоченных с органами публичной власти и институтами гражданского общества», — напомнил сенатор.

Пробуждение интереса к реализации проекта со стороны общественности и НКО позволит обеспечить воспитательные колонии, например, профессиональными кадрами для проведения спортивных, культурных, образовательных мероприятий и способствовать формированию необходимой материально-технической базы.

Проект «Начни с чистого листа» предусматривает большую программу мероприятий и призван закрепить на постоянной основе новую модель взаимодействия государственных институтов и общественности по вопросу ресоциализации оступившихся подростков.

Программа проекта открывается Всероссийским творческим конкурсом среди несовершеннолетних воспитанников всех колоний. Основной частью проекта станут масштабные выездные форумы НКО в регионах. Команда ФК «Тотем» посетит 8 воспитательных колоний ФСИН России: Можайскую, Колпинскую, Новооскольскую, Ижевскую, Белореченскую, Новосибирскую, Томскую, Кировоградскую, где общественности будут презентованы возможности социального проекта.

«Очень надеюсь, что положительная энергетика проекта даст возможность заразить ею всех неравнодушных и самих подростков, на ресоциализацию которых направлены усилия клуба и ФСИН России», — заключил Андрей Клишас.

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