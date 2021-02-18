А. Кутепов предлагает увеличить бюджетные ассигнования на социальную выплату сотрудникам ФСИН для получения жилья

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор направил соответствующее письмо Министру финансов РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил письмо на имя Министра финансов РФ Антона Силуанова с предложением рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований Федеральной службе исполнения наказаний для получения ее сотрудниками единовременной социальной выплаты (ЕСВ) на приобретение или строительство жилья.

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Андрей Кутепов отметил, что Федеральным законом «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрена единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам, имеющим общую продолжительность службы в учреждениях и органах не менее 10 лет в календарном исчислении.

Единовременная социальная выплата предоставляется сотруднику в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему федеральному органу исполнительной власти, по решению руководителя федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники, или уполномоченного им руководителя.

В адрес Комитета СФ по экономической политике поступают обращения от пенсионеров ФСИН по вопросу оказания содействия в реализации права на обеспечение жильём в соответствии с указанным законом

Сенатор сообщил, что в адрес Комитета СФ по экономической политике поступают обращения от пенсионеров ФСИН по вопросу оказания содействия в реализации права на обеспечение жильём в соответствии с указанным законом. Причина обращений – длительное отсутствие возможности получить выплату.

Согласно Правилам предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам, проходящим службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах РФ, единовременная социальная выплата предоставляется сотрудникам в порядке очередности принятия их на учет.

Андрей Кутепов отметил, что, согласно полученной статистике от ФСИН, в настоящее время ЕСВ предоставляется сотрудникам и гражданам, имеющим трех и более совместно проживающих с ними детей, принятым на соответствующий учет в 2014 году, а также сотрудникам и гражданам, принятым на соответствующий учет до 10 февраля 2014 года (включительно).

На учете для получения ЕСВ состоят 16 343 сотрудника и гражданина.

ЕСВ предоставлена в 2013 году – 49 очередникам; в 2014 – 480; в 2015 −650, в 2016 −627; в 2017 – 466; в 2018 – 489; 2019 – 610.

Прогнозируемая потребность в средствах федерального бюджета для предоставления единовременной социальной выплаты на период 2019 – 2021 годов составляет 68 миллиардов рублей. При этом объемы финансирования данного направления жилищного обеспечения планируются на уровне 1,9 миллиарда рублей ежегодно, что составляет только 2,8 процента от прогнозируемой потребности. Это позволит предоставить единовременную социальную выплату ориентировочно 500 семьям сотрудников и граждан. Соответственно, очередники, номер которых после 15000, получат выплату при таких лимитах не ранее, чем через 25 лет, говорится в письме.

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