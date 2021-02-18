А. Турчак: Поправки в закон о занятости упростят процедуру трудоустройства, помогут гражданам найти достойную работу

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы и депутаты разработали поправки в закон «О занятости населения в Российской Федерации».

Сенаторы и депутаты разработали поправки в закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации», направленные на законодательное регулирование использования онлайн-технологий в этой сфере.

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Авторы законопроекта — Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы депутаты Государственной Думы.

Речь идет о развитии онлайн-сервисов при обращении граждан и работодателей в службы занятости

По словам Андрея Турчака, поправки в закон о занятости являются первым шагом к масштабной модернизации этой системы. «Во многом они закрепляют лучшие, но пока временные практики, сложившиеся в «ковидный» период. В первую очередь речь идет о развитии онлайн-сервисов при обращении граждан и работодателей в службы занятости».

Предлагаемые поправки, рассказал первый вице-спикер СФ, упростят и усовершенствуют действующие процедуры трудоустройства. «Большинство вопросов можно будет решать дистанционно, и это сэкономит всем и время, и силы».

Кроме того, отметил сенатор, делаются первые важные шаги для формирования единого рынка труда. «Будет развиваться Единая цифровая платформа для содействия занятости населения, она объединит в себе весь спектр госуслуг в этой сфере. Ожидаем существенного расширения единого банка вакансий. Наша цель — чтобы люди максимально быстро и без лишней бюрократии могли найти себе новую работу. А компании и учреждения, соответственно, сотрудников. Чтобы это была современная, эффективная, удобная для всех система».

В частности, за Единой цифровой платформой в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» будет закреплен весь функционал по электронному предоставлению государственных услуг и функций в области содействия занятости населения. Центры занятости помогут гражданам зарегистрироваться с использованием Цифровой платформы, а информацию и справки от граждан и работодателей можно будет получать через систему межведомственного взаимодействия.

Среди важных изменений: запуск дистанционной формы оказания госуслуг наравне с очным приемом; введение механизмов электронного взаимодействия работодателей, граждан и службы занятости; расширение банка вакансий за счет требования к их размещению на Цифровой платформе для ряда работодателей.

Законопроект предусматривает утверждение стандартов работы центров занятости и мониторинг их исполнения в регионах, согласование с федеральным центром кандидатур руководителей региональных органов власти в сфере занятости.

В числе новелл, появление которых непосредственно почувствуют граждане – исключение неоднозначного толкования условий социальных выплат, по‑разному трактуемых сейчас центрами занятости, поддержка безработных в открытии своего дела, возможность для пенсионеров пройти профессиональное обучение в системе службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания.

Кроме того, цифровая платформа поможет региональным органам власти организовывать взаимодействие по вопросам политики занятости с частными агентствами по подбору персонала, различными общественными организациями. Перенос общественных работ из категории обязательных госуслуг в категорию полномочий позволит регионам более гибко подходить к их организации.

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