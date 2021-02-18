В. Джабаров: На предстоящих сессиях ПА ОБСЕ коллеги из ОДКБ должны действовать скоординированно

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в координационной встрече руководителей парламентских делегаций государств – членов ОДКБ в ПА ОБСЕ.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области принял участие в координационной встрече руководителей парламентских делегаций государств – членов ОДКБ в ПА ОБСЕ.

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В мероприятии приняли участие представители парламентских делегаций из Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана.

Владимир Джабаров

Обсуждались вопросы координации внешнеполитической деятельности парламентских делегаций государств – членов ОДКБ в парламентской ассамблее ОБСЕ в свете предстоящей зимней сессии ПА ОБСЕ (24–26 февраля), а также 29-й ежегодной сессии, которая запланирована 6–10 июня в Бухаресте.

Владимир Джабаров призвал коллег из ОДКБ на предстоящих сессиях ПА ОБСЕ занять взвешенную позицию и действовать скоординировано в ходе дискуссий, вырабатывая совместные решения.

Владимир Джабаров

«Мы должны чувствовать плечо друг друга, выступать сообща», — подчеркнул российский парламентарий.

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