В. Смирнов: Потенциал наукоградов недостаточно использован при реализации планов прорывного развития экономики

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялось заседание «круглого стола» по актуальным проблемам развития наукоградов РФ.

Роль наукоградов в реализации планов прорывного развития экономики РФ должна быть усилена. Потенциал этих уникальных муниципальных образований в осуществлении инноваций полного цикла, от разработки до полномасштабного производства, сегодня используется недостаточно.

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Об этом заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области

Сенатор провел «круглый стол» на тему «О мерах по развитию наукоградов Российской Федерации и повышению эффективности использования их научно-технического потенциала».

По словам Виктора Смирнова, государственная поддержка наукоградов отвечает целям прорывного развития страны, что особенно актуально в Год науки и технологий, объявленный Указом Президента РФ.

Сенатор указал на необходимость существенного расширения государственной поддержки наукоградов при разработке новой редакции государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Он обратил внимание на возможность вынесения мероприятий по развитию и укреплению научно-технического потенциала наукоградов в отдельную подпрограмму. Это позволит предусмотреть увеличение объемов финансовой поддержки наукоградов из федерального бюджета, обеспечение комфортной городской среды в наукоградах, строительство социального жилья, в том числе с использованием механизмов целевой ипотеки.

«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Виктор Смирнов

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Виктор Смирнов напомнил, что вопросы развития наукоградов обсуждались на выездном заседании Комитета СФ в Дубне на площадке Объединенного института ядерных исследований в октябре 2020 года.

По мнению сенатора, парламентариям совместно с представителями регионов, где расположены наукограды, целесообразно проработать изменения в законодательство в части предоставления таким городским округам полномочий и возможностей по обеспечению жильём учёных и работников образования, здравоохранения, культуры и спорта. «Такой подход будет существенно способствовать повышению качества жизни в наукоградах, обеспечит привлечение в них молодых специалистов».

Директор департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования РФ Вадим Медведев затронул вопросы вовлечения наукоградов в реализацию крупных значимых проектов в научно-технической и инновационной сфере, в том числе путем нормативного закрепления приоритетного участия наукоградов в таких проектах.

«Необходима коммуникация между федеральными, региональными органами власти и органами местного самоуправления с институтами развития и бизнесом для финансирования этих проектов. Это позволит реализовывать поручение Президента РФ по развитию наукоградов», — считает директор подразделения «Градостроительство» ДОМ.РФ Андрей Балук.

В дискуссии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Наталия Косихина, КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области член Комитета СФ Елена Грешнякова, ГрешняковаЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края члены Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Вадим Харлов ХарловВадим Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ульяновской области и Александр Савин, СавинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, представители Министерства экономического развития РФ, Министерства финансов России, руководители наукоградов Кольцово, Обнинска, Троицка, Дубны, Бийска, Мичуринска, Пущино, Реутова, Фрязино, директор Союза развития наукоградов РФ Михаил Кузнецов.

По итогам мероприятия будут выработаны предложения, направленные на усиление государственной поддержки наукоградов, повышение эффективности использования их научно-технического потенциала.

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