В СФ состоялось заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Необходимо создать систему занятости, стимулирующую граждан к трудоустройству, а работодателей — к созданию новых рабочих мест, отметила Г. Карелова.

Состоялось заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации при Совете Федерации на тему: «Современные формы занятости и развитие рынка труда в условиях новых вызовов». Заседание провела заместитель Председателя Совета Федерации, председатель Совета Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Открывая заседание, сенатор отметила высокую актуальность темы, вызванную стремительными изменениями на рынке труда, внедрением современных технологий и гибких форм занятости.

Прошлый год стал серьезным испытанием для экономики и социальной сферы всех стран мира. Международная организация труда оценила сложившуюся ситуацию как самый тяжелый кризис за последнее десятилетие.

Принятые государством дополнительные меры позволили замедлить рост безработицы и падение доходов населения

«В нашей стране численность безработных, зарегистрированных в службе занятости в прошлом году, увеличилась более чем в 4 раза. Вместе с тем, принятые государством дополнительные меры позволили замедлить рост безработицы и падение доходов населения. Миллионы трудящихся во время пандемии во всем мире были переведены на удаленную форму работы. В конце 2020 года в нашей стране в таком формате работали 1,6 миллиона человек — почти 7 процентов работающих», — отметила заместитель Председателя СФ.

Галина Карелова обратила внимание, что эта ситуация потребовала срочного внесения изменений в трудовое законодательство. И уже с 1 января 2021 г. вступил в силу закон, регулирующий работу в дистанционном и удаленном режиме, внесенный председателями палат Федерального Собрания Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, сенаторами и депутатами. «Закон позволит сотрудникам на временной и периодически удаленной работе сохранить гарантии на заработную плату и личное время, а работодателям — гарантировать выполнение работы, несмотря на удаленный формат», — пояснила вице-спикер СФ.

Как подчеркнула законодатель, ограничительные меры придали дополнительный импульс и развитию информационных технологий на рынке труда, в числе которых новые цифровые форматы трудоустройства и оформления государственных услуг. В прошлом году стартовал эксперимент по переходу на электронный кадровый документооборот.

Заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ на тему «Современные формы занятости и развитие рынка труда в условиях новых вызовов»

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Галина Карелова

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Заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ на тему «Современные формы занятости и развитие рынка труда в условиях новых вызовов»

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Инна Святенко

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Ирина Петина и Мохмад Ахммадов

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Заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ на тему «Современные формы занятости и развитие рынка труда в условиях новых вызовов»

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Мохмад Ахммадов

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Ирина Петина

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Елена Бибикова

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Мухарбек Барахоев

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Заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ на тему «Современные формы занятости и развитие рынка труда в условиях новых вызовов»

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По мнению заместителя Председателя Совета Федерации, для укрепления ситуации на рынке труда и защиты прав граждан требуются современные решения. В частности, необходимо продолжить совершенствование электронных систем, единого портала службы занятости и электронного кадрового документооборота, законодательная поддержка современных форм занятости и обеспечение надежной правовой защиты наших граждан, внедрение механизма государственной социальной помощи на основании социального контракта и дополнительные гарантии безработным и самозанятым. Решение этих вопросов должно найти свое отражение при корректировке национального проекта «Демография», в части проекта «Содействие занятости».

«Важно ответить на поставленные новым временем вызовы, создать систему занятости, стимулирующую граждан к трудоустройству, а работодателей – к созданию новых рабочих мест», — заключила вице-спикер СФ.

В заседании приняли участие сенаторы Российской Федерации, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, заместитель Министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова, руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков, заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, заместитель Министра финансов РФ Павел Кадочников, представители субъектов Российской Федерации, эксперты.

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