И. Рукавишникова провела в ростовском вузе мастер-класс на тему «Современные финансовые инструменты в правовом измерении»

Source: Russia – Council of the Federation

Мы стараемся системно расширять кругозор студентов, отметила сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области организовала и провела мастер-класс для студентов и магистрантов Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). Мероприятие на тему «Современные финансовые инструменты в правовом измерении» прошло в режиме видеоконференцсвязи.

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«Мы стараемся системно расширять кругозор студентов, поэтому подобные встречи проходят у нас постоянно. Речь идет не только о повышении правовой, но и экономической, финансовой, инвестиционной грамотности. Во время таких встреч студенты получают проверенную практическую информацию, и у них появляется дополнительная мотивация к расширению своих познаний и росту квалификации», — отметила Ирина Рукавишникова.

По словам сенатора, это позволит студентам различных специальностей повысить свою конкурентоспособность при выходе на рынок труда, приобрести не только базовые знания в рамках вузовской программы, но и практические навыки в важных для планирования жизни и карьеры вопросах.

Ирина Рукавишникова провела в ростовском вузе мастер-класс на тему «Современные финансовые инструменты в правовом измерении»

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Ирина Рукавишникова провела в ростовском вузе мастер-класс на тему «Современные финансовые инструменты в правовом измерении»

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Ирина Рукавишникова провела в ростовском вузе мастер-класс на тему «Современные финансовые инструменты в правовом измерении»

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Ирина Рукавишникова провела в ростовском вузе мастер-класс на тему «Современные финансовые инструменты в правовом измерении»

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Ирина Рукавишникова провела в ростовском вузе мастер-класс на тему «Современные финансовые инструменты в правовом измерении»

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В качестве экспертов перед студентами выступили исполнительный директор Управляющей компании «Сбер Управление Активами» Дмитрий Постоленко и вице-президент по работе с клиентами одной из инвестиционных компаний Иван Попов. Во встрече участвовала профессор кафедры «Банковское дело» РГЭУ (РИНХ) Елена Добролежа. Партнерами мероприятия выступили региональные отделения «Ассоциации юристов России» и «Вольного экономического общества России».

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