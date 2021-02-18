И. Умаханов: Парламентарии России и Узбекистана помогут реализации важных экономических и гуманитарных проектов двух стран

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству СФ и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Состоялось 5-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

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Заседание провели сопредседатели Комиссии: заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан и первый заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Садык Сафаев.

Были рассмотрены состояние и перспективы дальнейшего развития и углубления межпарламентского сотрудничества между Советом Федерации и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан, в том числе выполнение Плана практических мероприятий («Дорожная карта») на 2020 год и Плана мероприятий на 2021 год. Стороны обсудили также текущую ситуацию в сфере миграции, возможности взаимодействия в агропромышленной области.

Ильяс Умаханов отметил, что отношения между Россией и Узбекистаном носят характер стратегического партнёрства, определяемый лидерами наших странам. «Системными и энергичными являются и контакты на межпарламентском уровне. Руководители верхних палат парламентов находятся в постоянном контакте – по вопросам двухсторонних отношений, по региональной и международной проблематике».

Ильяс Умаханов

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Заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

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Заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

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Владимир Джабаров

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Заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

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Заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

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Заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

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Ильяс Умаханов

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Заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

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Заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

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Заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

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Заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

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В настоящее время, сказал вице-спикер СФ, ведется подготовка визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Россию. «Парламентарии готовы подключиться к работе по подготовке намеченного в рамках визита Форума регионов России и Узбекистана».

Ильяс Умаханов отметил очень активную работу узбекистанских коллег в составе Комиссий Межпарламентской Ассамблеи СНГ, направленную на гармонизацию законодательства двух стран по широкому спектру вопросов, на укрепление межпарламентского измерения Содружества.

По словам сенатора, между нашими странами активно развивается сотрудничество в гуманитарной, прежде всего, научно-образовательный области. «В Узбекистане функционируют 11 филиалов российских вузов, должны открыться ещё четыре. Идет взаимодействие по линии научных учреждений, начат новый проект, связанный с преподаванием русского языка, переподготовкой кадров. В ближайшее время планируется направить в Узбекистан для организации профессиональной переподготовки кадров и работы в школах 100 российских специалистов. В рамках подготовки к межрегиональному форуму планируется провести II Российско-Узбекский образовательный форум».

Вице-спикер СФ напомнил, что в сотрудничестве с ООН в мае 2022 года в России планируется проведение Всемирной конференции по межрелигиозному и межкультурному диалогу. Ильяс Умаханов пригласил узбекстанских коллег подключиться к работе по подготовке этого международного мероприятия.

Садык Сафаев отметил что Россия является одним из приоритетных партнеров Узбекистана, а отношения двух стран за последние годы вышли на качественно новый уровень. Он подчеркнул важность развития взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе на площадке Евразийского экономического союза, в котором Узбекистан участвует в качестве наблюдателя.

По его словам, для более эффективного партнерства в различных сферах парламентариям предстоит большая работа по гармонизации законодательства.

Садык Сафаев отметил, что у наших стран большой потенциал сотрудничества в сфере межрегионального сотрудничества, АПК, реализации образовательных, культурных и туристических обменов.

Первый вице-спикер Сената поблагодарил российскую сторону за содействие в организации совместного проекта, направленного на повышение качества преподавания русского языка и общеобразовательных предметов в Республике на русском языке.

В работе Межпарламентской комиссии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, заместитель сопредседателя от российской части Комиссии по сотрудничеству СФ и Сената Олий Мажлиса Владимир Джабаров, председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов, СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Арсен Фадзаев, ФадзаевАрсен Сулеймановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Северная Осетия – Алания заместитель Министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, статс-секретарь — заместитель Министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, член Экспертного совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, представители органов исполнительной власти РФ.

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