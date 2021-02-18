Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Центр Сириус#Сириус#Большие вызовы#НПО автоматики#РКК Энергия#Дмитрий Шишкин18.02.2021 21:11

«Космические технологии» Сириуса

В четверг, 18 февраля 2021 года, стартовала научно-технологическая образовательная программа «Большие вызовы» в Образовательном центре «Сириус» (г. Сочи). Госкорпорация «Роскосмос» совместно с организациями ракетно-космической отрасли традиционно оказывает поддержку и принимает участие в реализации программы.

В течение 10 дней талантливые школьники — финалисты Всероссийского конкурса проектных и исследовательских работ «Большие вызовы — 2020» будут заниматься по профильному направлению «Космические технологии». Перед очным треком они дистанционно познакомились с наставниками из ведущих исследовательских и промышленных организаций и изучили теорию для работы над проектами.

В этом году по данному направлению представлены три кейса, два из которых разработаны дочерними организациями Госкорпорации «Роскосмос», специалисты которых будут сопровождать участников до самого финала программы:

«Разработка технологии автоматической посадки возвращаемой крылатой ступени ракеты-носителя (РН)» — Научно-производственное объединение автоматики имени Н.А. Семихатова.

«Разработка устройства визуального контроля и анализа космических экспериментов (КЭ)» — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва.

«Для нас очень важно, что программа „Большие вызовы“ включает космическое направление, в рамках которого участниками ведется работа по актуальным для отрасли проектам, — отмечает директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации „Роскосмос“ Дмитрий Шишкин. — Ведущие эксперты и специалисты передают свои знания подрастающему поколению, ведут проектную работу с детьми в области фундаментальных исследований, пилотируемой космонавтики, создания образцов ракетно-космической техники, космических сервисов и услуг. Безусловно, для космической отрасли „Сириус“ — это стратегический партнер для подготовки будущих покорителей космоса».

В финале проектной смены, который назначен на 28 февраля 2021 года, проектные работы будут оценены экспертами и ведущими специалистами профильного направления.

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Образовательная программа «Большие вызовы» — это насыщенная образовательная программа, посвященная научно-исследовательской и инженерной проектной деятельности, ежегодно реализуемая Фондом «Талант и успех» с 2016 года. Ежегодно она собирает в «Сириусе» сотни юных исследователей из всех регионов страны. Школьники приезжают в Образовательный центр, чтобы работать над перспективными научными проектами под руководством наставников — известных российских ученых и преподавателей, экспертов инновационного бизнеса. Программа включает 12 направлений, соответствующих Стратегии научно-технологического развития России. Многие выпускники программы уже учатся в ведущих вузах России, некоторые по итогам проектов опубликовали ряд статей в серьезных научных журналах, идеи ребят были внедрены компаниями-партнерами.

Госкорпорация «Роскосмос» совместно с организациями российской ракетно-космической отрасли выступает тематическим и индустриальным партнером программы.

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