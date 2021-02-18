Олег Матыцин провёл рабочее совещание по подготовке к проведению этапа Кубка мира по гребле в Барнауле

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 18 февраля, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочее совещание, посвящённое подготовке к проведению в Барнауле этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В совещании приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, представители Международной федерации каноэ и Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Соревнования второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдут в Барнауле 20-23 мая 2021 года. Во время этих состязаний будут разыграны шесть лицензий на Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония).

«Кубок мира по гребле является очень значимым мероприятием как для Российской Федерации, так и для Алтайского края, – отметил Олег Матыцин. – Спорт сегодня является объединяющим фактором, и Россия всегда демонстрировала готовность принимать у себя самые крупные международные соревнования. Работа над подготовкой проходит очень успешно и профессионально. Все вопросы находятся под контролем. Со стороны Министерства оказывается всемерное содействие в решении всех вопросов».

Барнаул получил право провести этап Кубка мира, выиграв борьбу у городов пяти стран Западной Европы. В Алтайском крае ранее никогда не проходили соревнования столь высокого уровня. В турнире примут участие более 400 сильнейших спортсменов из 50 стран, которые разыграют медали в 38 видах программы. Для проведения этапа Кубка мира в Барнауле будет реконструирован гребной канал, построенный в 1984 году.

«Мы очень рады тому, что возможность провести такие соревнования была предоставлена Барнаулу и Алтайскому краю, – заявил глава региона Виктор Томенко. – У нас есть замечательный спортивный объект, который уже был опробован ведущими спортсменами мира. Мы хотим, чтобы все, кто приедет в Барнаул на эти соревнования, получили удовольствие от посещения Алтайского края».

Олег Матыцин подчеркнул, что гребной канал станет основой для создания новой рекреационно-спортивной зоны для занятий физической культурой и спортом. «Объект важен для жителей Барнаула и всего Алтайского края как элемент наследия от проведения этапа Кубка мира. Он находится в очень живописном месте. Мы знаем, что есть план по расширению вокруг гребного канала парковой и рекреационно-спортивной зоны. Людям, которые там живут, важно иметь доступные и комфортные условия для занятий спортом», – подчеркнул Министр.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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