Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании коллегии министерства сельского хозяйства региона.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе принял участие в заседании коллегии министерства сельского хозяйства.

Мероприятие, в котором также участвовал губернатор Валерий Радаев, заместитель председателя правительства области Роман Ковальский, прошло в рамках 4-го агропромышленного форума «Саратов-Агро. 2021». Основной темой заседания стали итоги работы регионального АПК в 2020 г. и задачи на нынешний год.

Олег Алексеев отметил, что в целом агропромышленный комплекс Саратовской области показал уверенное развитие. «В 2020 году в консолидированный бюджет от предприятий АПК поступило более 4,7 миллиарда рублей налогов. По намолоту зерна регион находится на втором месте в Приволжском федеральном округе и на седьмом по России, по сбору масличных — третий год на первом месте в стране. Область лидирует в ПФО по сбору овощной продукции, а по России входит в десятку лучших», – сказал сенатор.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседание коллегии министерства сельского хозяйства Саратовской области

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседание коллегии министерства сельского хозяйства Саратовской области

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседание коллегии министерства сельского хозяйства Саратовской области

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседание коллегии министерства сельского хозяйства Саратовской области

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседание коллегии министерства сельского хозяйства Саратовской области

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По словам парламентария, приоритетные направления развития АПК в области — животноводство и мелиорация. Он сообщил, что в регионе будет продолжено строительство и реконструкция животноводческих комплексов и ферм, при этом общий объем инвестиций превысит 1 млрд 800 млн руб., будет создано не менее 90 рабочих мест.

«По ежегодному вводу орошаемых земель Саратовская область входит в пятерку лидеров по России. В 2021 году предусмотрено 384,5 миллиона рублей из федерального бюджета на ввод шести тысяч гектаров орошаемых земель», — добавил Олег Алексеев.

Сенатор также отметил, что перед главами районов поставлена задача максимально участвовать в программе комплексного развития сельских территорий.

«Состоялся серьезный конструктивный разговор, отмечены положительные результаты работы АПК, указано на слабые места, поставлены реальные задачи на нынешний год. Необходимо продолжить повышать заработную плату работникам сельскохозяйственных предприятий, участвовать в федеральных программах, готовиться к посевной», – подытожил Олег Алексеев.

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