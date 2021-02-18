Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с депутатом Национального Собрания Республики Армения Н. Зограбян.

Встреча Владимира Джабарова с генеральным секретарем партии «Процветающая Армения», депутатом Национального Собрания Республики Армения Наирой Зограбян

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Владимир Джабаров

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Встреча Владимира Джабарова с генеральным секретарем партии «Процветающая Армения», депутатом Национального Собрания Республики Армения Наирой Зограбян

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Встреча Владимира Джабарова с генеральным секретарем партии «Процветающая Армения», депутатом Национального Собрания Республики Армения Наирой Зограбян

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Владимир Джабаров

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Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области провел встречу с депутатом Национального Собрания Республики Армения Наирой Зограбян.

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В ходе беседы затрагивались вопросы международной повестки, в том числе, ситуация в регионе, а также гуманитарная проблематика.

Стороны обсудили двусторонние парламентские связи, вопросы взаимодействия на различных международных площадках.

«Считаю важной скоординированную и согласованную работу российских и армянских парламентариев», — подчеркнул Владимир Джабаров.

Сенатор отметил значимость дальнейшего развития такого сотрудничества.

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