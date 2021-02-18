Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ18.02.2021 13:27
Российские спутники продолжают мониторинг ЧС
Российские спутники дистанционного зондирования Земли продолжают оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций. В период с 11 по 18 февраля 2021 года в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий переданы данные в объеме более 866 тысяч квадратных километров, а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам — около 99 тысяч квадратных километров.
В частности, за эту неделю проведен мониторинг следующих ситуаций по заявкам МЧС России:
Ледовые переправы в нескольких регионах Российской Федерации;
угроза образования заторов и ледовой обстановки в Московской области;
водохранилище в Краснодарском крае, Республике Крым и Волгоградской области;
карстовые провалы в Пермском крае, Челябинской и Нижегородской областях.
В интересах Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам выполнен мониторинг последствий наводнения и оползня в Чили, а также наводнения в Индии. На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка следующих событий:
Мониторинг природных пожаров в Австралии;
мониторинг последствий взрыва супермаркета в г. Владикавказ;
мониторинг циклона в Московской области;
мониторинг последствий землетрясения в Японии;
мониторинг извержения вулкана в Гватемале и Италии.
Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.