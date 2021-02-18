Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ18.02.2021 13:27

Российские спутники продолжают мониторинг ЧС

Российские спутники дистанционного зондирования Земли продолжают оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций. В период с 11 по 18 февраля 2021 года в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий переданы данные в объеме более 866 тысяч квадратных километров, а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам — около 99 тысяч квадратных километров.

В частности, за эту неделю проведен мониторинг следующих ситуаций по заявкам МЧС России:

Ледовые переправы в нескольких регионах Российской Федерации;

угроза образования заторов и ледовой обстановки в Московской области;

водохранилище в Краснодарском крае, Республике Крым и Волгоградской области;

карстовые провалы в Пермском крае, Челябинской и Нижегородской областях.

В интересах Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам выполнен мониторинг последствий наводнения и оползня в Чили, а также наводнения в Индии. На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка следующих событий:

Мониторинг природных пожаров в Австралии;

мониторинг последствий взрыва супермаркета в г. Владикавказ;

мониторинг циклона в Московской области;

мониторинг последствий землетрясения в Японии;

мониторинг извержения вулкана в Гватемале и Италии.

Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

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