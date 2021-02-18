Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ18.02.2021 14:31

Состоялась комиссия по использованию результатов космической деятельности

В четверг, 18 февраля 2021 года, на базе Научного центра оперативного мониторинга Земли компании «Российские космические системы» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в режиме online-трансляции докладов и видеоконференцсвязи состоялось третье заседание Межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов.

В нем приняли участие более 300 человек: от аппаратов полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, 20 федеральных и 69 региональных органов исполнительной власти, а также предприятий ракетно-космической промышленности. С приветственным словом к участникам заседания обратился заместитель председателя комиссии — заместитель директора Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Госкорпорации «Роскосмос» Валерий Заичко. С отчетом о деятельности работы Межведомственной комиссии с 3 октября 2019 года выступил заместитель председателя — заместитель генерального директора «Российских космических систем» Анатолий Перминов.

В частности, было отмечено о завершении формирования состава комиссии, о заключении ряда соглашений в области использования результатов космической деятельности между Госкорпорацией «Роскосмос» и региональными органами исполнительной власти, о подготовке проекта федерального закона «О дистанционном зондировании Земли из космоса», о подготовке отчета о выполнении плана мероприятий на 2015–2020 годы по реализации Основ государственной политики в области использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов до 2030 года и по другим вопросам.

С докладом о реализации основ выступил Валерий Заичко. Им был представлен план работы Межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности на 2021–2022 годы. Докладчиком освещены основные мероприятия по их реализации в 2020 году:

Разработан проект плана мероприятий на 2021–2025 годы по реализации основ государственной политики в области использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов до 2030 года. В настоящее время проект плана проходит согласование в федеральных и региональных органах исполнительной власти;

ведется разработка системы национальных стандартов в области данных дистанционного зондирования Земли из космоса;

выполнена работа по подготовке проекта федерального закона «О дистанционном зондировании Земли из космоса»;

в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Госкорпорация «Роскосмос» реализует проект «Цифровая Земля», который предусматривает создание непрерывного динамического многослойного покрытия данными дистанционного зондирования Земли, получаемыми с российских космических аппаратов различного пространственного разрешения;

с целью эффективного использования результатов космической деятельности Госкорпорацией «Роскосмос» в 2020 году продолжены работы по поддержанию и развитию российской орбитальной группировки телекоммуникационных, навигационных космических средств и космических средств дистанционного зондирования Земли;

проводились работы по созданию Национального центра дистанционного зондирования Земли;

продолжена деятельность Госкорпорации «Роскосмос» в части расширения международного сотрудничества в области использования результатов деятельности;

продолжалось функционирование Центра Госкорпорации «Роскосмос» по обеспечению взаимодействия с МЧС России и Международной хартией по космосу и крупным катастрофам.

Начальником центра «Российских космических систем» Сергеем Чистяковым был представлен доклад на тему «Цифровая платформа комплексного информационно-навигационного обеспечения и внедрения результатов космической деятельности». В докладе всесторонне была представлена информация практическом применении внедрению результатов космической деятельности, в частности по работам:

Сервис опасных природных явлений;

РКС Пассажирские перевозки;

Цифровой проездной;

Электронный регистр социальных карт;

РКС Школьные автобусы;

Цифровая школа;

Цифровая платформа обращения с отходами и др.

Организаторами и участниками заседания было обращено внимание, что 2021 году должен быть сделан упор на практическое внедрение результатов космической деятельности в муниципальные образования и все секторы экономики. В заключение заседания были даны ответы на вопросы участников.

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