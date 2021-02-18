Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ18.02.2021 14:31
Состоялась комиссия по использованию результатов космической деятельности
В четверг, 18 февраля 2021 года, на базе Научного центра оперативного мониторинга Земли компании «Российские космические системы» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в режиме online-трансляции докладов и видеоконференцсвязи состоялось третье заседание Межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов.
В нем приняли участие более 300 человек: от аппаратов полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, 20 федеральных и 69 региональных органов исполнительной власти, а также предприятий ракетно-космической промышленности. С приветственным словом к участникам заседания обратился заместитель председателя комиссии — заместитель директора Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Госкорпорации «Роскосмос» Валерий Заичко. С отчетом о деятельности работы Межведомственной комиссии с 3 октября 2019 года выступил заместитель председателя — заместитель генерального директора «Российских космических систем» Анатолий Перминов.
В частности, было отмечено о завершении формирования состава комиссии, о заключении ряда соглашений в области использования результатов космической деятельности между Госкорпорацией «Роскосмос» и региональными органами исполнительной власти, о подготовке проекта федерального закона «О дистанционном зондировании Земли из космоса», о подготовке отчета о выполнении плана мероприятий на 2015–2020 годы по реализации Основ государственной политики в области использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов до 2030 года и по другим вопросам.
С докладом о реализации основ выступил Валерий Заичко. Им был представлен план работы Межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности на 2021–2022 годы. Докладчиком освещены основные мероприятия по их реализации в 2020 году:
Разработан проект плана мероприятий на 2021–2025 годы по реализации основ государственной политики в области использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов до 2030 года. В настоящее время проект плана проходит согласование в федеральных и региональных органах исполнительной власти;
ведется разработка системы национальных стандартов в области данных дистанционного зондирования Земли из космоса;
выполнена работа по подготовке проекта федерального закона «О дистанционном зондировании Земли из космоса»;
в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Госкорпорация «Роскосмос» реализует проект «Цифровая Земля», который предусматривает создание непрерывного динамического многослойного покрытия данными дистанционного зондирования Земли, получаемыми с российских космических аппаратов различного пространственного разрешения;
с целью эффективного использования результатов космической деятельности Госкорпорацией «Роскосмос» в 2020 году продолжены работы по поддержанию и развитию российской орбитальной группировки телекоммуникационных, навигационных космических средств и космических средств дистанционного зондирования Земли;
проводились работы по созданию Национального центра дистанционного зондирования Земли;
продолжена деятельность Госкорпорации «Роскосмос» в части расширения международного сотрудничества в области использования результатов деятельности;
продолжалось функционирование Центра Госкорпорации «Роскосмос» по обеспечению взаимодействия с МЧС России и Международной хартией по космосу и крупным катастрофам.
Начальником центра «Российских космических систем» Сергеем Чистяковым был представлен доклад на тему «Цифровая платформа комплексного информационно-навигационного обеспечения и внедрения результатов космической деятельности». В докладе всесторонне была представлена информация практическом применении внедрению результатов космической деятельности, в частности по работам:
Сервис опасных природных явлений;
РКС Пассажирские перевозки;
Цифровой проездной;
Электронный регистр социальных карт;
РКС Школьные автобусы;
Цифровая школа;
Цифровая платформа обращения с отходами и др.
Организаторами и участниками заседания было обращено внимание, что 2021 году должен быть сделан упор на практическое внедрение результатов космической деятельности в муниципальные образования и все секторы экономики. В заключение заседания были даны ответы на вопросы участников.