Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Корпоративная Академия Роскосмоса#Александр Блошенко#Владимир Матвейчук#Дмитрий Шишкин18.02.2021 18:34

Стартовал День студента Роскосмоса-2021

С 17 по 19 февраля 2021 года Госкорпорация «Роскосмос» и Корпоративная Академия Роскосмоса совместно с МГТУ имени Баумана провели традиционное мероприятие для студентов технических вузов.

В ходе онлайн-конференции «Вместе в будущее», которая собрала более 600 студентов и школьников, мечтающих связать свою жизнь с космосом, узнали о настоящих и будущих проектах в ракетно-космической отрасли, задали вопросы о целевой программе подготовки кадров и возможностях карьеры в различных областях и предприятиях космической сферы. В качестве спикеров приняли участие руководители из Госкорпорации «Роскосмос»: Александр Блошенко, Владимир Матвейчук и Дмитрий Шишкин.

Кроме того, студенты целевого набора смогли познакомиться с представителями порядка 30 дочерних предприятий Госкорпорации, на которых в дальнейшем планируют работать, узнать о задачах, программах развития и необходимых навыках, которые позволят профессионально развиваться.

«Программа целевого приема кадров имеет большую ценность для учащихся. Знакомство со спецификой мероприятия особенно важно, потому что, во-первых, профессиональный путь студента начинается с предприятия, во-вторых, так он гораздо четче представляет, куда приходит и за какое дело берется», — пояснил Владимир Матвейчук, Директор департамента кадровой и социальной политики Госкорпорации «Роскосмос».

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