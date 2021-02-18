С. Мартынов: Сенаторы постоянно работают над созданием благоприятных условий для выполнения предприятиями страны государственных оборонных заказов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Марийский машиностроительный завод.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл в ходе работы в регионе посетил крупнейшее предприятие Марий Эл – «Марийский машиностроительный завод». Представителя Совета Федерации провел по цехам и лабораториям генеральный директор важнейшего для региона производства.

По словам сенатора, весомую роль в экономике Марий Эл играет ряд крупнейших военных промышленных предприятий. На Марийском машиностроительном заводе (ММЗ) работают десятки трудовых династий, из поколения в поколение передаются традиции предприятия.

Особую значимость в наши дни приобретает развитие оборонно-промышленного комплекса государства

«Налоговые отчисления завода составляют существенный объем бюджета региона. У предприятия есть свой научный центр, собственные испытательные площадки. Здесь работают на страну более шести тысяч человек, где каждый второй имеет высшее техническое образование. Это – промышленная элита Республики», — отметил сенатор.

Сергей Мартынов в ходе работы в регионе посетил крупнейшее предприятие Марий Эл – «Марийский машиностроительный завод»

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Сергей Мартынов в ходе работы в регионе посетил крупнейшее предприятие Марий Эл – «Марийский машиностроительный завод»

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Сергей Мартынов в ходе работы в регионе посетил крупнейшее предприятие Марий Эл – «Марийский машиностроительный завод»

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Сергей Мартынов в ходе работы в регионе посетил крупнейшее предприятие Марий Эл – «Марийский машиностроительный завод»

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Сергей Мартынов в ходе работы в регионе посетил крупнейшее предприятие Марий Эл – «Марийский машиностроительный завод»

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Сергей Мартынов в ходе работы в регионе посетил крупнейшее предприятие Марий Эл – «Марийский машиностроительный завод»

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Сергей Мартынов в ходе работы в регионе посетил крупнейшее предприятие Марий Эл – «Марийский машиностроительный завод»

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Сергей Мартынов в ходе работы в регионе посетил крупнейшее предприятие Марий Эл – «Марийский машиностроительный завод»

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«Особую значимость в наши дни приобретает развитие оборонно-промышленного комплекса государства. Понимая, какое значение имеет для страны оборонно-промышленный комплекс, сенаторский корпус постоянно работает над созданием благоприятных условий для выполнения предприятиями государственных оборонных заказов, выстраивает систему приоритетной поддержки этой стратегически важной для страны отрасли», – подчеркнул Сергей Мартынов.

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