А. Башкин: Соблюдение прав человека в области жизни и здоровья человека должно оставаться одним из главных приоритетов в работе Совета Европы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в экспертной консультативной встрече с представителями Совета Европы.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель подкомитета по административному праву Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области принял участие в экспертной консультативной встрече с представителями Совета Европы в рамках официального визита делегации Совета Европы в Москву.

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Во встрече также приняли участие член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый, КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай, первый секретарь Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Мария Орешина. Совет Европы представлял Глава Департамента по политике в области прав человека и сотрудничеству Совета Европы Михаил Лобов.

Заседание прошло на базе Европейского учебного института МГИМО МИД России, с участием его директора Тамары Шашихиной.

Обсуждались перспективы присоединения Российской Федерации к Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины (Конвенция Овьедо), рассмотрен новый многосторонний проект по вопросам здравоохранения с акцентом на обмен практикой и продвижение соответствующих конвенций Совета Европы — Московской-Медикрим, Конвенции Овьедо, 11-й статьи Социальной Хартии. Участники встречи изучили также перспективы профессионального обучения по биоэтике в рамках общеевропейской программы HELP Совета Европы.

Соблюдение прав человека в любой сфере и, в первую очередь, в самой чувствительной — охране жизни и здоровья граждан в период распространения тяжелой пандемии — один из актуальнейших аспектов работы Совета Европы и его Парламентской Ассамблеи

«Соблюдение прав человека в любой сфере и, в первую очередь, в самой чувствительной — охране жизни и здоровья граждан в период распространения тяжелой пандемии — один из актуальнейших аспектов работы Совета Европы и его Парламентской Ассамблеи», — сказал Александр Башкин. Сенатор заявил, что доступность к средствам вакцинопрофилактики и лечения коронавирусной инфекции вне зависимости от финансовых возможностей человека, право получать достоверную и полноценную информацию о ситуации с заболеваемостью — первостепенные задачи, на которых сейчас стремится сконцентрироваться европейское сообщество совместно с Россией.

«Нужно всячески расширять перечень обсуждаемых на общеевропейской трибуне вопросов, которые в равной степени интересны и близки всем сорока семи государствам, являющимся членами Совета Европы» — подчеркнул российский сенатор.

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