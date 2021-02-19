А. Клишас: Законопроект о ротации госслужащих направлен на повышение эффективности государственной службы и противодействие коррупции

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторами РФ внесен законопроект, уточняющий порядок ротации.

Группой сенаторов РФ внесен проект федерального закона о внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

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Авторы законопроекта — председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края первый заместитель председателя Комитета СФ Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай члены Комитета СФ Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области и Алексей Пушков. ПушковАлексей Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края

Основные изменения, предлагаемые законопроектом, касаются механизма ротации государственных гражданских служащих, точнее, их горизонтального перемещения на сопоставимые должности

По словам Андрея Клишаса, основные изменения, предлагаемые законопроектом, касаются механизма ротации государственных гражданских служащих, точнее, их горизонтального перемещения на сопоставимые должности, в том числе в другое территориальное подразделение, по истечении определенного срока замещения должности (до 10 лет).

В соответствии с положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» ротации подлежат руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольные и надзорные функции.

«Данный механизм направлен на повышение эффективности государственной службы и противодействие коррупции. Предусмотренные законопроектом изменения не распространяются на правоохранительную и военную службу», — пояснил сенатор.

Как отметил Андрей Клишас, правоприменительная практика демонстрирует, что действующие правила ротации государственных гражданских служащих являются «жесткими» и имеют своим следствием потерю подготовленных и квалифицированных кадров. Это обусловлено рядом проблем, связанных с необходимостью переезда (в том числе отсутствием служебного жилья) и отсутствием комплекса гарантий, которые распространяются на правоохранительную и военную службу. Данные обстоятельства зачастую приводят к вынужденному увольнению с государственной гражданской службы.

«В этих целях законопроектом предлагается предусмотреть возможность продления срока замещения должности в порядке ротации с письменного согласия гражданского служащего на срок от трех до пяти лет. Такое решение должно приниматься представителем нанимателя с учетом рекомендации коллегиального органа – комиссии по урегулированию конфликта интересов. Это обеспечит принятие необходимых мер по противодействию коррупции», — сказал Андрей Клишас.

Также предлагается предоставить право руководителям соответствующих министерств, агентств и служб с письменного согласия гражданского служащего назначать его в порядке ротации на должность, размер должностного оклада по которой ниже, чем по замещаемой им в настоящее время должности. Это позволит назначать в порядке ротации гражданских служащих, проходящих службу в межрегиональном территориальном органе (в котором размеры должностных окладов выше), с их согласия на аналогичные должности в территориальные органы по субъектам Российской Федерации.

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», предусматривающие проведение медико-социальной экспертизы родственников гражданских служащих, подлежащих ротации, на предмет их нуждаемости в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), которое в настоящий момент отсутствует, в связи с чем учреждения медико-социальной экспертизы отказывают в рассмотрении заявлений гражданских служащих, подлежащих ротации, отметил Андрей Клишас.

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