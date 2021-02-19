А. Майоров: Актуальной становится разработка дополнительных мер господдержки производителей грибной продукции

Source: Russia – Council of the Federation

Грибоводство должно обеспечить импортозамещение на российском рынке и внести свой вклад в рост экспортного потенциала страны, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел совещание по совершенствованию мер государственной поддержки отечественных производителей грибной продукции.

Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

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«Одним из перспективных направлений развития отечественного растениеводства является производство грибной продукции, которое должно обеспечить импортозамещение на российском рынке и внести свой вклад в рост экспортного потенциала страны. Сейчас отечественное грибоводство активно развивается», — подчеркнул глава Комитета СФ.

Вместе с тем, указал Алексей Майоров, в связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 г. пострадали и отечественные грибоводческие предприятия, Так как оптовые цены и спрос на свежие культивируемые грибы упал, они оказались в сложной экономической ситуации. «Таким образом, сейчас актуальной становится разработка дополнительных мер государственной поддержки производителей грибной продукции», — считает парламентарий.

Сенатор пояснил, что Постановлением Правительства РФ предусмотрена пролонгация действующих инвестиционных кредитов (в том числе льготных), выданных российскими кредитными учреждениями на создание и модернизацию тепличных комплексов до 12 лет. Однако инвестиционные проекты на создание предприятий по промышленному производству культивируемых грибов под действие Постановления не подпадают, уточнил он.

Алексей Майоров проинформировал, что по этому вопросу Комитет СФ уже обращался в Министерство сельского хозяйства России, которое сообщило о готовности рассмотреть внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты при представлении финансово-экономических обоснований в масштабах отрасли, а также прогнозируемой потребности в средствах федерального бюджета на реализацию указанного решения.

При этом сенатор подчеркнула, что Председателем Совета Федерации сформулирована задача, найти решение по пролонгации действующих льготных инвестиционных кредитов на создание комплексов по промышленному производству культивируемых грибов до 12 лет.

В обсуждении темы приняли участие представители Министерства сельского хозяйства РФ, профессионального и экспертного сообщества.

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